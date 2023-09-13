Повені та обвал дамб у Лівії: ЗМІ повідомляють про понад 5 тисяч загиблих
Понад 5 000 людей вважаються загиблими і 10 000 зниклими безвісти після того, як зливи на північному сході Лівії спричинили руйнування двох дамб, що призвело до припливу води в уже затоплені райони.
Джерело: CNN з посиланням на державні ЗМІ Лівії
Деталі: За даними Міністерства внутрішніх справ східного уряду Лівії, щонайменше 5300 людей вважаються загиблими.
Серед загиблих щонайменше 145 єгиптян, повідомили у вівторок представники влади північно-східного міста Тобрук в Лівії.
Міністр охорони здоров'я східної адміністрації Лівії Отман Абдулджаліл повідомив, що у Дерна, яке зазнало найбільших руйнувань, до 6 000 людей вважаються зниклими безвісти. Він назвав ситуацію "катастрофічною", коли об'їжджав місто в понеділок.
За даними влади, в місті змило цілі квартали.
Що передувало: Раніше влада східної Лівії заявляла, що щонайменше 2 тисячі людей загинуло, а ще 5-6 тисяч вважаються зниклими безвісти після масштабної повені, яка охопила місто Дерна через сильний шторм та дощ.
Передісторія:
- Раніше шторм Даніель вирував у Греції, де після потужних злив у середу почалися повені. У деяких районах за 12 годин випало вдвічі більше середньорічної норми опадів, зокрема в Афінах.
- Жителі деяких сіл були змушені рятуватися на дахах, тому що будинки майже повністю пішли під воду.
- 11 вересня стало відомо, що кількість підтверджених смертей від нещодавньої повені в центральній Греції зросла до 15 після того, як у неділю були знайдені тіла чотирьох людей, які раніше вважалися зниклими безвісти.