Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Повені та обвал дамб у Лівії: ЗМІ повідомляють про понад 5 тисяч загиблих

Ольга Глущенко Середа, 13 вересня 2023, 01:52
Повені та обвал дамб у Лівії: ЗМІ повідомляють про понад 5 тисяч загиблих
наслідки, спричинені повенями в Дерні. фото: AFP/Getty Images

Понад 5 000 людей вважаються загиблими і 10 000 зниклими безвісти після того, як зливи на північному сході Лівії спричинили руйнування двох дамб, що призвело до припливу води в уже затоплені райони.

Джерело: CNN з посиланням на державні ЗМІ Лівії

Деталі: За даними Міністерства внутрішніх справ східного уряду Лівії, щонайменше 5300 людей вважаються загиблими.

Реклама:

Серед загиблих щонайменше 145 єгиптян, повідомили у вівторок представники влади північно-східного міста Тобрук в Лівії.

Міністр охорони здоров'я східної адміністрації Лівії Отман Абдулджаліл повідомив, що у Дерна, яке зазнало найбільших руйнувань, до 6 000 людей вважаються зниклими безвісти. Він назвав ситуацію "катастрофічною", коли об'їжджав місто в понеділок.

За даними влади, в місті змило цілі квартали.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Раніше влада східної Лівії заявляла, що щонайменше 2 тисячі людей загинуло, а ще 5-6 тисяч вважаються зниклими безвісти після масштабної повені, яка охопила місто Дерна через сильний шторм та дощ.

Передісторія:

  • Раніше шторм Даніель вирував у Греції, де після потужних злив у середу почалися повені. У деяких районах за 12 годин випало вдвічі більше середньорічної норми опадів, зокрема в Афінах.
  • Жителі деяких сіл були змушені рятуватися на дахах, тому що будинки майже повністю пішли під воду.
  • 11 вересня стало відомо, що кількість підтверджених смертей від нещодавньої повені в центральній Греції зросла до 15 після того, як у неділю були знайдені тіла чотирьох людей, які раніше вважалися зниклими безвісти.

Теми: Лівіястихійне лихо
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоНічний удар по Півдню: захисники збили 19 "Шахедів" та 11 "Калібрів", але є влучання

До МКС готують звернення зі звинуваченням Путіна у використанні голоду як зброї – ЗМІ

Зеленський про спільне виробництво зброї з США: Було фантастикою, стане реальністю

Зіткнення поліції з нападниками в Косово: зросла кількість жертв

Польща підготувала транзитні коридори для українського зерна – Дуда

фотоСимаргл та сокіл: в українських десантників з’явилися нарукавні знаки

Усі новини...
Лівія
У Лівії через прорив дамби від повені загинуло щонайменше 2 тисячі людей
До берега Лівії прибило сотні пачок гашишу із портретами Путіна
Бойовики в Лівії взяли в облогу штаб-квартиру прем'єра
Останні новини
08:20
Варшава назвала "втручанням у внутрішні справи і вибори" слова Шольца про візовий скандал
08:16
Росіяни не змогли повернути позиції біля Кліщіївки і вибити оборонців під Мар'їнкою – Генштаб
08:01
фото Наслідки удару по Одесі: Морвокзал і готель майже знищені
07:59
фото До Вірменії прибули перші дві тисячі біженців з Карабаху
07:34
Путін наказав Шойгу спинити контрнаступ ЗСУ до початку жовтня – ISW
07:33
Росіяни заявили про атаку БПЛА на дві області РФ: пошкоджені будинки та адмінбудівля
07:16
Московські аеропорти призупиняли роботу: ймовірно, боялись безпілотників − ЗМІ
06:11
оновленоНічний удар по Півдню: захисники збили 19 "Шахедів" та 11 "Калібрів", але є влучання
04:46
"Візовий скандал" між Польщею та Німеччиною: Шольца попросили поважати суверенітет
03:50
У Запорізькій області звучала тривога: загроза застосування авіаційного озброєння
Усі новини...
Реклама: