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Наводнения и обвал дамб в Ливии: СМИ сообщают о более 5 тысячах погибших

Ольга ГлущенкоСреда, 13 сентября 2023, 01:52
Наводнения и обвал дамб в Ливии: СМИ сообщают о более 5 тысячах погибших
последствия, вызванные наводнениями в Дерне. фото: AFP/Getty Images

Более 5 000 человек считаются погибшими и 10 000 пропавшими без вести после того, как ливни на северо-востоке Ливии вызвали разрушение двух дамб, что привело к приливу воды в уже затопленные районы.

Источник: CNN со ссылкой на государственные СМИ Ливии

Детали: По данным Министерства внутренних дел восточного правительства Ливии, по меньшей мере 5300 человек считаются погибшими.

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Среди погибших по меньшей мере 145 египтян, сообщили во вторник представители власти северо-восточного города Тобрук в Ливии.

Министр здравоохранения восточной администрации Ливии Отман Абдулджалил сообщил, что в Дерне, который подвергся наибольшим разрушениям, до 6 000 человек считаются пропавшими без вести. Он назвал ситуацию "катастрофической", когда объезжал город в понедельник.

По данным властей, в городе смыло целые кварталы.

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Что предшествовало: Ранее власти восточной Ливии заявляли, что по меньшей мере 2 тысячи человек погибли, а еще 5-6 тысяч считаются пропавшими без вести после масштабного наводнения, которое охватило город Дерна из-за сильного шторма и дождя.

Предыстория:

  • Ранее шторм Даниэль бушевал в Греции, где после мощных ливней в среду начались наводнения. В некоторых районах за 12 часов выпало вдвое больше среднегодовой нормы осадков, в частности в Афинах.
  • Жители некоторых сел были вынуждены спасаться на крышах, потому что дома почти полностью ушли под воду.
  • 11 сентября стало известно, что количество подтвержденных смертей от недавнего наводнения в центральной Греции возросло до 15 после того, как в воскресенье были найдены тела четырех человек, которые ранее считались пропавшими без вести.

Темы: Ливиястихийное бедствие
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