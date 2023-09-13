Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Наводнения и обвал дамб в Ливии: СМИ сообщают о более 5 тысячах погибших

Ольга ГлущенкоСреда, 13 сентября 2023, 01:52
Наводнения и обвал дамб в Ливии: СМИ сообщают о более 5 тысячах погибших
последствия, вызванные наводнениями в Дерне. фото: AFP/Getty Images

Более 5 000 человек считаются погибшими и 10 000 пропавшими без вести после того, как ливни на северо-востоке Ливии вызвали разрушение двух дамб, что привело к приливу воды в уже затопленные районы.

Источник: CNN со ссылкой на государственные СМИ Ливии

Детали: По данным Министерства внутренних дел восточного правительства Ливии, по меньшей мере 5300 человек считаются погибшими.

Реклама:

Среди погибших по меньшей мере 145 египтян, сообщили во вторник представители власти северо-восточного города Тобрук в Ливии.

Министр здравоохранения восточной администрации Ливии Отман Абдулджалил сообщил, что в Дерне, который подвергся наибольшим разрушениям, до 6 000 человек считаются пропавшими без вести. Он назвал ситуацию "катастрофической", когда объезжал город в понедельник.

По данным властей, в городе смыло целые кварталы.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Ранее власти восточной Ливии заявляли, что по меньшей мере 2 тысячи человек погибли, а еще 5-6 тысяч считаются пропавшими без вести после масштабного наводнения, которое охватило город Дерна из-за сильного шторма и дождя.

Предыстория:

  • Ранее шторм Даниэль бушевал в Греции, где после мощных ливней в среду начались наводнения. В некоторых районах за 12 часов выпало вдвое больше среднегодовой нормы осадков, в частности в Афинах.
  • Жители некоторых сел были вынуждены спасаться на крышах, потому что дома почти полностью ушли под воду.
  • 11 сентября стало известно, что количество подтвержденных смертей от недавнего наводнения в центральной Греции возросло до 15 после того, как в воскресенье были найдены тела четырех человек, которые ранее считались пропавшими без вести.

Темы: Ливиястихийное бедствие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

Все новости...
Ливия
В Ливии из-за прорыва дамбы от наводнения погибли по меньшей мере 2 тысячи человек
К берегу Ливии прибило сотни пачек гашиша с портретами Путина
Боевики в Ливии осадили штаб-квартиру премьера
Последние новости
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
10:04
Сын должен появиться на свет 24 февраля. История военных, которые встретили любовь на войне
09:38
Минобороны РФ заявило о попытке атаковать Крым беспилотным катером
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
Все новости...
Реклама: