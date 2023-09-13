Наводнения и обвал дамб в Ливии: СМИ сообщают о более 5 тысячах погибших
Более 5 000 человек считаются погибшими и 10 000 пропавшими без вести после того, как ливни на северо-востоке Ливии вызвали разрушение двух дамб, что привело к приливу воды в уже затопленные районы.
Источник: CNN со ссылкой на государственные СМИ Ливии
Детали: По данным Министерства внутренних дел восточного правительства Ливии, по меньшей мере 5300 человек считаются погибшими.
Среди погибших по меньшей мере 145 египтян, сообщили во вторник представители власти северо-восточного города Тобрук в Ливии.
Министр здравоохранения восточной администрации Ливии Отман Абдулджалил сообщил, что в Дерне, который подвергся наибольшим разрушениям, до 6 000 человек считаются пропавшими без вести. Он назвал ситуацию "катастрофической", когда объезжал город в понедельник.
По данным властей, в городе смыло целые кварталы.
Что предшествовало: Ранее власти восточной Ливии заявляли, что по меньшей мере 2 тысячи человек погибли, а еще 5-6 тысяч считаются пропавшими без вести после масштабного наводнения, которое охватило город Дерна из-за сильного шторма и дождя.
Предыстория:
- Ранее шторм Даниэль бушевал в Греции, где после мощных ливней в среду начались наводнения. В некоторых районах за 12 часов выпало вдвое больше среднегодовой нормы осадков, в частности в Афинах.
- Жители некоторых сел были вынуждены спасаться на крышах, потому что дома почти полностью ушли под воду.
- 11 сентября стало известно, что количество подтвержденных смертей от недавнего наводнения в центральной Греции возросло до 15 после того, как в воскресенье были найдены тела четырех человек, которые ранее считались пропавшими без вести.