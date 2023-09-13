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Українські пілоти можуть літати на F-16 вже через три місяці – Повітряні сили США

Ольга Глущенко Середа, 13 вересня 2023, 03:20
Українські пілоти можуть літати на F-16 вже через три місяці – Повітряні сили США
F-16, фото Getty Images

Перша група пілотів може пройти навчання на винищувачах F-16 у США до кінця року, проте виконувати бойові завдання вони зможуть пізніше.

Джерело: директор Повітряних сил Національної гвардії США генерал-лейтенант Майкл Ло, цитує АР

Деталі: Очікується, що українські пілоти прибудуть на базу ВПС Національної гвардії США "Морріс" в Тусоні, штат Арізона, до жовтня.

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Наразі ці авіатори проходять тестування на знання англійської мови, і залежно від їхніх знань і попереднього досвіду роботи на винищувачах, вони можуть завершити навчання в США протягом трьох місяців, заявив Ло.

"Як тільки їм дадуть добро, вони приїдуть і негайно розпочнуть навчання", – сказав Ло.

За його словами, щоб вкластися у стислі терміни підготовки, Тусон, ймовірно, перенесе деякі інші свої міжнародні зобов'язання з підготовки пілотів, щоб надати Україні пріоритет, додав він.

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Видання додає: після завершення навчання в США українцям потрібно буде повернутися до Європи для проходження додаткової підготовки в НАТО. Союзники по НАТО також навчають українців технічному обслуговуванню літаків, і це має бути завершено до того, як літаки почнуть виконувати бойові завдання. Ло не зміг оцінити, скільки часу займе додаткова підготовка.

За словами Ло, Повітряні сили Національної гвардії склали тримісячний графік на основі тренувань, які українські пілоти пройшли на F-15C, іншому сучасному винищувачі, що базується у Фресно, штат Каліфорнія, США.

Ло зазначив, що дев'ятимісячний термін необхідний для того, щоб пілоти, які раніше не мали досвіду керування винищувачами, навчилися літати на F-16.

Нагадаємо: На початку вересня тодішній міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що Збройні сили матимуть F-16 для застосування на фронті навесні 2024 року.

Українське військове керівництво розраховує, що Сили оборони зможуть використовувати винищувачі F-16 на полі бою вже цієї зими.

Теми: авіавинищувачіСШАвійна
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