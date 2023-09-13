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Украинские пилоты могут летать на F-16 уже через три месяца – Воздушные силы США

Ольга ГлущенкоСреда, 13 сентября 2023, 03:20
Украинские пилоты могут летать на F-16 уже через три месяца – Воздушные силы США
F-16, фото Getty Images

Первая группа пилотов может пройти обучение на истребителях F-16 в США до конца года, однако выполнять боевые задачи они смогут позже.

Источник: директор Воздушных сил Национальной гвардии США генерал-лейтенант Майкл Ло, цитирует АР

Детали: Ожидается, что украинские пилоты прибудут на базу ВВС Национальной гвардии США "Моррис" в Тусоне, штат Аризона, до октября.

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Сейчас эти авиаторы проходят тестирование на знание английского языка, и в зависимости от их знаний и предыдущего опыта работы на истребителях, они могут завершить обучение в США в течение трех месяцев, заявил Ло.

"Как только им дадут добро, они приедут и немедленно начнут обучение", – сказал Ло.

По его словам, чтобы уложиться в сжатые сроки подготовки, Тусон, вероятно, перенесет некоторые другие свои международные обязательства по подготовке пилотов, чтобы предоставить Украине приоритет, добавил он.

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Издание добавляет: после завершения обучения в США украинцам нужно будет вернуться в Европу для прохождения дополнительной подготовки в НАТО. Союзники по НАТО также обучают украинцев техническому обслуживанию самолетов, и это должно быть завершено до того, как самолеты начнут выполнять боевые задачи. Ло не смог оценить, сколько времени займет дополнительная подготовка.

По словам Ло, Воздушные силы Национальной гвардии составили трехмесячный график на основе тренировок, которые украинские пилоты прошли на F-15C, другом современном истребителе, базирующемся во Фресно, штат Калифорния, США.

Ло отметил, что девятимесячный срок необходим для того, чтобы пилоты, которые ранее не имели опыта управления истребителями, научились летать на F-16.

Напомним: В начале сентября тогдашний министр обороны Алексей Резников заявлял, что Вооруженные силы будут иметь F-16 для применения на фронте весной 2024 года.

Украинское военное руководство рассчитывает, что Силы обороны смогут использовать истребители F-16 на поле боя уже этой зимой.

Темы: авиаистребителиСШАвойна
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