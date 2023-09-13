В Росії знов заговорили про мобілізацію сотень тисяч резервістів і контрактників – ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) відзначають те, що в інформаційному просторі РФ знову говорять про масштабну мобілізацію сотень тисяч осіб з числа як резервістів, так і контрактників. На думку аналітиків, "нова хвиля мобілізації резервів" у Росії залежить від їхнього диктатора Володимира Путіна.

Джерело: ISW

Деталі: У звіті зазначають: російські інсайдерські джерела стверджують, що найближче оточення Кремля знову активно обговорює необхідність і підготовку до другої хвилі мобілізації резервістів напередодні піврічного осіннього призовного циклу, який розпочинається 1 жовтня.

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Російський Telegram-канал, який нібито має зв'язки з російськими джерелами безпеки, заявив, що окремі російські чиновники "серйозно" готуються до другої хвилі мобілізації в запас і сподіваються провести чергову хвилю мобілізації восени.

Відтак, ідеться у звіті, російські чиновники хочуть мобілізувати від 170 000 до 175 000 резервістів і перенести дату осіннього призову з 1 жовтня на 1 листопада, щоб пристосуватися до процесів мобілізації резервістів, одночасно проводячи "контрактну мобілізацію" для набору додаткових 130 000 осіб на службу з використанням примусових заходів.

Аналітики відзначають, що подібні плани не є новими і не свідчать про те, що президент Росії Володимир Путін остаточно вирішив провести другу хвилю мобілізації в найближчій перспективі.

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На думку експертів, відповідь Путіна не обов'язково є інформаційним приводом для того, щоб підготувати російське суспільство до примусової мобілізації, натомість, вона може свідчити про прихильність президента Росії до постійної практики мобілізації за допомогою цифрових засобів зв'язку.

"Будь-яка нова хвиля мобілізації резервів залежить від Путіна", – зазначають в огляді.

Ідеться і про те, що Путін посилив кілька шаблонних інформаційних операцій, які брехливо представляли український контрнаступ як невдалу спробу, і звинуватив Україну в небажанні вести переговори під час свого виступу на Східному економічному форумі.

Він заявив, що український контрнаступ не приніс конкретних результатів, і представив дуже завищені цифри втрат українського особового складу і техніки.

Ключові висновки ISW за 12 вересня: