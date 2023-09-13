В Росії знов заговорили про мобілізацію сотень тисяч резервістів і контрактників – ISW
В Інституті вивчення війни (ISW) відзначають те, що в інформаційному просторі РФ знову говорять про масштабну мобілізацію сотень тисяч осіб з числа як резервістів, так і контрактників. На думку аналітиків, "нова хвиля мобілізації резервів" у Росії залежить від їхнього диктатора Володимира Путіна.
Джерело: ISW
Деталі: У звіті зазначають: російські інсайдерські джерела стверджують, що найближче оточення Кремля знову активно обговорює необхідність і підготовку до другої хвилі мобілізації резервістів напередодні піврічного осіннього призовного циклу, який розпочинається 1 жовтня.
Російський Telegram-канал, який нібито має зв'язки з російськими джерелами безпеки, заявив, що окремі російські чиновники "серйозно" готуються до другої хвилі мобілізації в запас і сподіваються провести чергову хвилю мобілізації восени.
Відтак, ідеться у звіті, російські чиновники хочуть мобілізувати від 170 000 до 175 000 резервістів і перенести дату осіннього призову з 1 жовтня на 1 листопада, щоб пристосуватися до процесів мобілізації резервістів, одночасно проводячи "контрактну мобілізацію" для набору додаткових 130 000 осіб на службу з використанням примусових заходів.
Аналітики відзначають, що подібні плани не є новими і не свідчать про те, що президент Росії Володимир Путін остаточно вирішив провести другу хвилю мобілізації в найближчій перспективі.
На думку експертів, відповідь Путіна не обов'язково є інформаційним приводом для того, щоб підготувати російське суспільство до примусової мобілізації, натомість, вона може свідчити про прихильність президента Росії до постійної практики мобілізації за допомогою цифрових засобів зв'язку.
"Будь-яка нова хвиля мобілізації резервів залежить від Путіна", – зазначають в огляді.
Ідеться і про те, що Путін посилив кілька шаблонних інформаційних операцій, які брехливо представляли український контрнаступ як невдалу спробу, і звинуватив Україну в небажанні вести переговори під час свого виступу на Східному економічному форумі.
Він заявив, що український контрнаступ не приніс конкретних результатів, і представив дуже завищені цифри втрат українського особового складу і техніки.
Ключові висновки ISW за 12 вересня:
- Російські інсайдерські джерела стверджують, що найближче оточення Кремля знову активно обговорює необхідність і підготовку до другої хвилі мобілізації резервів напередодні піврічного осіннього призовного циклу, який розпочинається 1 жовтня.
- Ці плани, пропозиції і розбіжності не є новими і не свідчать про те, що президент Росії Володимир Путін остаточно вирішив провести другу хвилю мобілізації в найближчій перспективі.
- Путін також посилив кілька шаблонних інформаційних операцій, помилково представивши український контрнаступ як невдалу спробу, і звинуватив Україну в небажанні вести переговори під час свого виступу на Східному економічному форумі.
- Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прибув до Приморського краю 12 вересня і найближчими днями зустрінеться з Путіним, ймовірно, щоб обговорити питання постачання північнокорейських артилерійських боєприпасів до Росії.
- За повідомленнями, російська влада скоригувала системи протиповітряної оборони навколо Москви у світлі нещодавнього збільшення кількості ударів безпілотників по місту, ймовірно, частково для того, щоб заспокоїти нарікання в російському інформаційному просторі на неефективність ППО навколо столиці.
- Російські війська проводили наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, вздовж лінії Авдіївка-Донецьк, вздовж кордону Донецької та Запорізької областей, а також на заході Запоріжжя і просунулися вперед на деяких напрямках 12 вересня.
- Українські війська провели наступальні операції щонайменше на двох ділянках фронту 12 вересня і просунулися вперед під Бахмутом, на лінії Авдіївка-Донецьк і в західній частині Запорізької області.
- Російські чиновники внесли до Державної Думи законопроєкт, який передбачає покарання російських військовослужбовців, що воюють у складі добровольчих збройних формувань, за втрату або навмисне знищення військової техніки чи припасів.
- Російські окупаційні чиновники продовжують депортувати дітей з окупованих районів України до Росії під виглядом оздоровчих програм.