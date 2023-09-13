В России вновь заговорили о мобилизации сотен тысяч резервистов и контрактников – ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают то, что в информационном пространстве РФ снова говорят о масштабной мобилизации сотен тысяч человек из числа как резервистов, так и контрактников. По мнению аналитиков, "новая волна мобилизации резервов" в России зависит от их диктатора Владимира Путина.

Источник: ISW

Детали: В отчете отмечают: российские инсайдерские источники утверждают, что ближайшее окружение Кремля снова активно обсуждает необходимость и подготовку ко второй волне мобилизации резервистов накануне полугодового осеннего призывного цикла, который начинается 1 октября.

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Российский Telegram-канал, который якобы имеет связи с российскими источниками безопасности, заявил, что отдельные российские чиновники "серьезно" готовятся ко второй волне мобилизации в запас и надеются провести очередную волну мобилизации осенью.

Таким образом, говорится в отчете, российские чиновники хотят мобилизовать от 170 000 до 175 000 резервистов и перенести дату осеннего призыва с 1 октября на 1 ноября, чтобы приспособиться к процессам мобилизации резервистов, одновременно проводя "контрактную мобилизацию" для набора дополнительных 130 000 человек на службу с использованием принудительных мер.

Аналитики отмечают, что подобные планы не являются новыми и не свидетельствуют о том, что президент России Владимир Путин окончательно решил провести вторую волну мобилизации в ближайшей перспективе.

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По мнению экспертов, ответ Путина не обязательно является информационным поводом для того, чтобы подготовить российское общество к принудительной мобилизации, вместо этого, он может свидетельствовать о приверженности президента России к постоянной практике мобилизации с помощью цифровых средств связи.

"Любая новая волна мобилизации резервов зависит от Путина", – отмечают в обзоре.

Речь идет и о том, что Путин усилил несколько шаблонных информационных операций, которые лживо представляли украинское контрнаступление как неудачную попытку, и обвинил Украину в нежелании вести переговоры во время своего выступления на Восточном экономическом форуме.

Он заявил, что украинское контрнаступление не принесло конкретных результатов, и представил очень завышенные цифры потерь украинского личного состава и техники.

Ключевые выводы ISW за 12 сентября: