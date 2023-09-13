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В России вновь заговорили о мобилизации сотен тысяч резервистов и контрактников – ISW

Ольга ГлущенкоСреда, 13 сентября 2023, 04:48
В России вновь заговорили о мобилизации сотен тысяч резервистов и контрактников – ISW
Российские мобилизованные. Фото иллюстративное gur.gov.ua

В Институте изучения войны (ISW) отмечают то, что в информационном пространстве РФ снова говорят о масштабной мобилизации сотен тысяч человек из числа как резервистов, так и контрактников. По мнению аналитиков, "новая волна мобилизации резервов" в России зависит от их диктатора Владимира Путина.

Источник: ISW

Детали: В отчете отмечают: российские инсайдерские источники утверждают, что ближайшее окружение Кремля снова активно обсуждает необходимость и подготовку ко второй волне мобилизации резервистов накануне полугодового осеннего призывного цикла, который начинается 1 октября.

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Российский Telegram-канал, который якобы имеет связи с российскими источниками безопасности, заявил, что отдельные российские чиновники "серьезно" готовятся ко второй волне мобилизации в запас и надеются провести очередную волну мобилизации осенью.

Таким образом, говорится в отчете, российские чиновники хотят мобилизовать от 170 000 до 175 000 резервистов и перенести дату осеннего призыва с 1 октября на 1 ноября, чтобы приспособиться к процессам мобилизации резервистов, одновременно проводя "контрактную мобилизацию" для набора дополнительных 130 000 человек на службу с использованием принудительных мер.

Аналитики отмечают, что подобные планы не являются новыми и не свидетельствуют о том, что президент России Владимир Путин окончательно решил провести вторую волну мобилизации в ближайшей перспективе.

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По мнению экспертов, ответ Путина не обязательно является информационным поводом для того, чтобы подготовить российское общество к принудительной мобилизации, вместо этого, он может свидетельствовать о приверженности президента России к постоянной практике мобилизации с помощью цифровых средств связи.

"Любая новая волна мобилизации резервов зависит от Путина", – отмечают в обзоре.

Речь идет и о том, что Путин усилил несколько шаблонных информационных операций, которые лживо представляли украинское контрнаступление как неудачную попытку, и обвинил Украину в нежелании вести переговоры во время своего выступления на Восточном экономическом форуме.

Он заявил, что украинское контрнаступление не принесло конкретных результатов, и представил очень завышенные цифры потерь украинского личного состава и техники.

Ключевые выводы ISW за 12 сентября:

  • Российские инсайдерские источники утверждают, что ближайшее окружение Кремля снова активно обсуждает необходимость и подготовку ко второй волне мобилизации резервов в преддверии полугодового осеннего призывного цикла, который начинается 1 октября.
  • Эти планы, предложения и разногласия не являются новыми и не свидетельствуют о том, что президент России Владимир Путин окончательно решил провести вторую волну мобилизации в ближайшей перспективе.
  • Путин также усилил несколько шаблонных информационных операций, ошибочно представив украинское контрнаступление как неудачную попытку, и обвинил Украину в нежелании вести переговоры во время своего выступления на Восточном экономическом форуме.
  • Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Приморский край 12 сентября и в ближайшие дни встретится с Путиным, вероятно, чтобы обсудить вопрос поставки северокорейских артиллерийских боеприпасов в Россию.
  • По сообщениям, российские власти скорректировали системы противовоздушной обороны вокруг Москвы в свете недавнего увеличения количества ударов беспилотников по городу, вероятно, отчасти для того, чтобы успокоить нарекания в российском информационном пространстве на неэффективность ПВО вокруг столицы.
  • Российские войска проводили наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, вдоль линии Авдеевка-Донецк, вдоль границы Донецкой и Запорожской областей, а также на западе Запорожья и продвинулись вперед на некоторых направлениях 12 сентября.
  • Украинские войска провели наступательные операции по меньшей мере на двух участках фронта 12 сентября и продвинулись вперед под Бахмутом, на линии Авдеевка-Донецк и в западной части Запорожской области.
  • Российские чиновники внесли в Государственную Думу законопроект, предусматривающий наказание российских военнослужащих, воюющих в составе добровольческих вооруженных формирований, за потерю или умышленное уничтожение военной техники или припасов.
  • Российские оккупационные чиновники продолжают депортировать детей из оккупированных районов Украины в Россию под видом оздоровительных программ.

Темы: Росcиямобилизациявойна
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