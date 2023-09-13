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В центральних і східних областях України оголошували загрозу балістики

Олександр ШумілінСереда, 13 вересня 2023, 11:43
В центральних і східних областях України оголошували загрозу балістики
Скриншот

У восьми областях Повітряні сили в першій половині дня попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.

Джерело: повідомлення Повітряних сил ЗСУ

Дослівно: "Увага! Черкаська, Кіровоградська, Сумська, Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька області – загроза застосування балістичного озброєння"!

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Деталі: Про загрозу повідомили об 11:33. Вона тривала близько години.

Передісторія:

  • У ніч на 13 вересня окупаційна "влада" Севастополя повідомила про пожежу на судноремонтному заводі в районі Кілен-балки, Міноборони Росії заявило про атаку ракетами та безпілотними катерами, внаслідок якої пошкоджено два кораблі.
  • Дослідники OSINT повідомляють, що на судноремотному заводі в окупованому Севастополі пошкодили великий десантний корабель класу Ropucha та підводний човен класу Kilo. 

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Теми: повітряна тривогаУкраїна
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