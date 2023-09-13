У Севастополі горить десантний корабель класу "Ропуха" та субмарина "Кіло" – експерти OSINT
Дослідники OSINT повідомляють, що на судноремотному заводі в окупованому Севастополі пошкодили великий десантний корабель класу Ropucha та підводний човен класу Kilo.
Джерело: OSINT-дослідник MT Anderson та аналітики OSINTtechnical у мережі Х
Дослівно OSINT: "Схоже, що вранці українські війська успішно атакували доки Севастопольського суднобудівного заводу, які, ймовірно, зайняті російським підводним човном класу "Кіло" і десантним кораблем класу "Ропуха".
Appears that Ukrainian forces have successfully hit the Sevastopol Shipyard drydocks this morning, likely occupied by a Russian Kilo-class sub and Ropucha landing ship. pic.twitter.com/wNJHaVfF3t— OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 13, 2023
Деталі: Йдеться про великий десантний корабель проєкту 775 (Ropucha), які будувалися на верфі Stocznia Polnocna в Польщі та субмарину класу Kilo.
Дослідники також публікують фото, де стверджують, що на ньому горить десантний корабель проєкту 775.
Ці судна були у сухому доці Севастополя станом на ранок 12 вересня.
Оновлено: Згодом російські пабліки у Telegram із посиланням на джерела повідомили, що внаслідок атаки пошкодили великий десантний корабель "Мінськ" і дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону".
Окупанти також заявили, що загинули 2 співробітника заводу, 26 – постраждалих. Водночас офіційних даних про загиблих не було.
Russian Ropucha-class LST on fire in the Sevastopol drydock pic.twitter.com/boyCrt91xw— OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 13, 2023
Підводні човни класу "Кіло" – збірне позначення, прийняте в NATO для двох проєктів російських підводних човнів: субмарин проєкту 877 "Палтус" та проєкту 636 "Варшав'янка".
Великі десантні кораблі проєкту 775 – за кодифікацією НАТО - Ropucha (польськ. жаба) - серія великих десантних кораблів (ВДК) 2-го рангу ближньої і дальньої морської зони, побудованих у Польщі для ВМФ СРСР.
Кораблі призначені для висадки морського десанту і перекидання морем військ і вантажів. Здатні транспортувати різні види бронетехніки, включно з танками. Кораблі цього проєкту є основою російського десантного флоту.
🇷🇺BSF: SEVASTOPOL🇷🇺— MT Anderson (@MT_Anderson) September 13, 2023
0.5M📷 from 12 Sep 2023 (07:35UTC) of Sevastopol. Let's see what the daylight brings but as of the morning of the 12th, a few key vessels in port⬇️
Admiral Makarov (Grigorovich Class)
Pr 21631 Buyan-M
Ropucha Class
...and in dry dock
1x Ropucha and 1x KILO pic.twitter.com/k5luffhdvd
Довідково: Севморзавод – це суднобудівний Севастопольський морський завод імені Серго Орджонікідзе, на якому будують і ремонтують кораблі Чорноморського флоту Росії.
Additional footage of the already burning Sevastopol Shipyard drydocks taking another Ukrainian missile hit earlier this morning. pic.twitter.com/XMuGwDmkpQ— OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 13, 2023
Нагадаємо:
- У ніч на 13 вересня окупаційна "влада" Севастополя повідомила про пожежу на судноремонтному заводі в районі Кілен-балки, Міноборони Росії заявило про атаку ракетами та безпілотними катерами, внаслідок якої пошкоджено два кораблі.
- В ніч на 4 серпня СБУ спільно з ВМС ЗСУ катерами-камікадзе успішно уразили російський великий десантний корабель "Оленегорский горняк". Цей корабель також належить до великих десантних кораблів проєкту 775 (Ropucha). Всього у рамках цієї програми було побудовано 25 суден проєкту 775, і ще три модернізовані 775М (775/III), які відрізнялися озброєнням – останній з кораблів було спущено на воду у 1990 році.