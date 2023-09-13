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У Севастополі горить десантний корабель класу "Ропуха" та субмарина "Кіло" – експерти OSINT

Альона Мазуренко Середа, 13 вересня 2023, 09:43
У Севастополі горить десантний корабель класу Ропуха та субмарина Кіло – експерти OSINT
фото: OSINTtechnical

Дослідники OSINT повідомляють, що на судноремотному заводі в окупованому Севастополі пошкодили великий десантний корабель класу Ropucha та підводний човен класу Kilo. 

Джерело: OSINT-дослідник MT Anderson та аналітики OSINTtechnical у мережі Х

Дослівно OSINT: "Схоже, що вранці українські війська успішно атакували доки Севастопольського суднобудівного заводу, які, ймовірно, зайняті російським підводним човном класу "Кіло" і десантним кораблем класу "Ропуха".

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Деталі: Йдеться про великий десантний корабель проєкту 775 (Ropucha), які будувалися на верфі Stocznia Polnocna в Польщі та субмарину класу Kilo.

Дослідники також публікують фото, де стверджують, що на ньому горить десантний корабель проєкту 775.

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Ці судна були у сухому доці Севастополя станом на ранок 12 вересня.

Оновлено: Згодом російські пабліки у Telegram із посиланням на джерела повідомили, що внаслідок атаки пошкодили великий десантний корабель "Мінськ" і дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону".

Окупанти також заявили, що загинули 2 співробітника заводу, 26 – постраждалих. Водночас офіційних даних про загиблих не було. 

Підводні човни класу "Кіло" –  збірне позначення, прийняте в NATO для двох проєктів російських підводних човнів: субмарин проєкту 877 "Палтус" та проєкту 636 "Варшав'янка".

Великі десантні кораблі проєкту 775 – за кодифікацією НАТО - Ropucha (польськ. жаба) - серія великих десантних кораблів (ВДК) 2-го рангу ближньої і дальньої морської зони, побудованих у Польщі для ВМФ СРСР.

Кораблі призначені для висадки морського десанту і перекидання морем військ і вантажів. Здатні транспортувати різні види бронетехніки, включно з танками. Кораблі цього проєкту є основою російського десантного флоту.

Довідково: Севморзавод – це суднобудівний Севастопольський морський завод імені Серго Орджонікідзе, на якому будують і ремонтують кораблі Чорноморського флоту Росії.

Нагадаємо: 

  • У ніч на 13 вересня окупаційна "влада" Севастополя повідомила про пожежу на судноремонтному заводі в районі Кілен-балки, Міноборони Росії заявило про атаку ракетами та безпілотними катерами, внаслідок якої пошкоджено два кораблі.
  • В ніч на 4 серпня СБУ спільно з ВМС ЗСУ катерами-камікадзе успішно уразили російський великий десантний корабель "Оленегорский горняк". Цей корабель також належить до великих десантних кораблів проєкту 775 (Ropucha). Всього у рамках цієї програми було побудовано 25 суден проєкту 775, і ще три модернізовані 775М (775/III), які відрізнялися озброєнням – останній з кораблів було спущено на воду у 1990 році.

Теми: КримфлотРосіявибух
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