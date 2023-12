У Севастополі горить десантний корабель класу "Ропуха" та субмарина "Кіло" – експерти OSINT

Дослідники OSINT повідомляють, що на судноремотному заводі в окупованому Севастополі пошкодили великий десантний корабель класу Ropucha та підводний човен класу Kilo.

Джерело: OSINT-дослідник MT Anderson та аналітики OSINTtechnical у мережі Х

Дослівно OSINT: "Схоже, що вранці українські війська успішно атакували доки Севастопольського суднобудівного заводу, які, ймовірно, зайняті російським підводним човном класу "Кіло" і десантним кораблем класу "Ропуха".

Деталі: Йдеться про великий десантний корабель проєкту 775 (Ropucha), які будувалися на верфі Stocznia Polnocna в Польщі та субмарину класу Kilo.

Дослідники також публікують фото, де стверджують, що на ньому горить десантний корабель проєкту 775.

Ці судна були у сухому доці Севастополя станом на ранок 12 вересня.

Оновлено: Згодом російські пабліки у Telegram із посиланням на джерела повідомили, що внаслідок атаки пошкодили великий десантний корабель "Мінськ" і дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону".

Окупанти також заявили, що загинули 2 співробітника заводу, 26 – постраждалих. Водночас офіційних даних про загиблих не було.

Підводні човни класу "Кіло" – збірне позначення, прийняте в NATO для двох проєктів російських підводних човнів: субмарин проєкту 877 "Палтус" та проєкту 636 "Варшав'янка".

Великі десантні кораблі проєкту 775 – за кодифікацією НАТО - Ropucha (польськ. жаба) - серія великих десантних кораблів (ВДК) 2-го рангу ближньої і дальньої морської зони, побудованих у Польщі для ВМФ СРСР.

Кораблі призначені для висадки морського десанту і перекидання морем військ і вантажів. Здатні транспортувати різні види бронетехніки, включно з танками. Кораблі цього проєкту є основою російського десантного флоту.

Довідково: Севморзавод – це суднобудівний Севастопольський морський завод імені Серго Орджонікідзе, на якому будують і ремонтують кораблі Чорноморського флоту Росії.

Нагадаємо: