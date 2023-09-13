Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В центральных и восточных областях Украины объявляли угрозу баллистики

Александр ШумилинСреда, 13 сентября 2023, 11:43
В центральных и восточных областях Украины объявляли угрозу баллистики
Скриншот

В восьми областях Воздушные силы в первой половине дня предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.

Источник: сообщение Воздушных сил ВСУ

Дословно: "Внимание! Черкасская, Кировоградская, Сумская, Полтавская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая области - угроза применения баллистического вооружения"!

Реклама:

Детали: Об угрозе сообщили в 11:33. Она длилась около часа.

Предыстория:

  • В ночь на 13 сентября оккупационная "власть" Севастополя сообщила о пожаре на судоремонтном заводе в районе Килен-балки, Минобороны России заявило об атаке ракетами и беспилотными катерами, в результате которой повреждены два корабля.
  • Исследователи OSINT сообщают, что на судоремонтном заводе в оккупированном Севастополе повредили большой десантный корабль класса Ropucha и подводную лодку класса Kilo.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: воздушная тревогаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ведущие "1+1" и экс-министр культуры Ткаченко попросили взять Коломойского на поруки

Украл золото и серебро из ПВО: будут судить экс-директора оборонного завода во Львове

Украина впервые пройдет зиму за счет газа собственной добычи - Нафтогаз

Зеленский вряд ли отправит Резникова послом в Лондон – источники

фотоВСУ ликвидировали командующего штаба ЧФ во время удара по Севастополю – ССО

видеоСилы обороны взяли в плен бывшего мэра города РФ

Все новости...
воздушная тревога
Воздушники сообщали о ракетной угрозе на юге
Россия нанесла удар по Запорожскому району
По Украине распространялась тревога из-за угрозы баллистики
Последние новости
17:58
МИД РФ раскритиковал премьера Армении за "разворот от России"
17:40
Uklon присоединился к налоговому пространству Дія.City
17:12
фотоПожизненное получил работник оборонного завода, который навел ракеты на Запорожье
17:11
Орбан снова пригрозил Украине из-за прав венгерского меньшинства
17:06
видеоНа Днепропетровщине задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании и убийстве школьницы
16:59
Закупки Минобороны через Prozorro сэкономили 5 миллиардов – Минэкономики
16:57
Авиаудар РФ по Бериславу: возросло число погибших
16:45
Бастующих сценаристов Голливуда вернули к работе, но актеры продолжают забастовку
16:37
Ведущие "1+1" и экс-министр культуры Ткаченко попросили взять Коломойского на поруки
16:36
Lego оставил попытки отказаться от пластика на основе нефти в своих игрушках
Все новости...
Реклама: