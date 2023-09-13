В центральных и восточных областях Украины объявляли угрозу баллистики
Среда, 13 сентября 2023, 11:43
В восьми областях Воздушные силы в первой половине дня предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.
Источник: сообщение Воздушных сил ВСУ
Дословно: "Внимание! Черкасская, Кировоградская, Сумская, Полтавская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая области - угроза применения баллистического вооружения"!
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Детали: Об угрозе сообщили в 11:33. Она длилась около часа.
Предыстория:
- В ночь на 13 сентября оккупационная "власть" Севастополя сообщила о пожаре на судоремонтном заводе в районе Килен-балки, Минобороны России заявило об атаке ракетами и беспилотными катерами, в результате которой повреждены два корабля.
- Исследователи OSINT сообщают, что на судоремонтном заводе в оккупированном Севастополе повредили большой десантный корабль класса Ropucha и подводную лодку класса Kilo.
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