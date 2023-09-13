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Уповноважений з питань зниклих безвісти подасть у відставку

Тетяна ЛозовенкоСереда, 13 вересня 2023, 12:38
Уповноважений з питань зниклих безвісти подасть у відставку
ОЛЕГ КОТЕНКО. ФОТО З FACEBOOK

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко подасть у відставку через передачу його повноважень іншим відомствам.

Джерело: Котенко у Facebook

Пряма мова: "Вчора на засіданні Кабінету Міністрів внесено зміни до переліку повноважень Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

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Так, перемовини з країною-агресором про повернення тіл, передано Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими. Діяльність пошукових груп буде у віданні Генштабу ЗСУ. Роботу з Єдиним реєстром зниклих безвісти відтепер доручено Міністерству внутрішніх справ. 

…. Наразі Уповноважений перебуває у відрядженні на звільнених територіях Донецької області. Після повернення він подасть заяву про відставку". 

Деталі: За словами Котенка, з дати затвердження заяви допомога членам сімей зниклих безвісти буде продовжуватись його командою у форматі громадської роботи. Як і раніше, кожен може звернутися туди зі своєю проблемою. 

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Наразі триває передача функціоналу Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, до Коорштабу з питань поводження з військовополоненими, Генштабу ЗСУ та МВС. 

Пряма мова: "Команда Уповноваженого Олега Котенко щиро вдячна всім державним органам, які допомагали нам ці бурхливі 500 днів нашої роботи. Без вашої злагодженої праці багато людей до цього часу ще не було б знайдено. Окрему подяку висловлюємо нашим іноземним партнерам. 

…Визначальну роль в роботі Уповноваженого відіграла і заслуговує на найтепліші слова вдячності команда однодумців.  

… Саме завдяки команді, Офіс уповноваженого досяг тих результатів, якими може пишатися сьогодні". 

Передісторія: 

  • В серпні стало відомо, що Кабінет міністрів  ухвалив рішення про ліквідацію Офісу уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, який, зокрема, займався обміном тіл полеглих військовослужбовців.
  • У Міністерстві з питань реінтеграції окупованих територій заявили, що інформація про нібито ліквідацію посади уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин не відповідає дійсності.

Теми: полоненіжертви
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