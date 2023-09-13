Уповноважений з питань зниклих безвісти подасть у відставку

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко подасть у відставку через передачу його повноважень іншим відомствам.

Джерело: Котенко у Facebook

Пряма мова: "Вчора на засіданні Кабінету Міністрів внесено зміни до переліку повноважень Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

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Так, перемовини з країною-агресором про повернення тіл, передано Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими. Діяльність пошукових груп буде у віданні Генштабу ЗСУ. Роботу з Єдиним реєстром зниклих безвісти відтепер доручено Міністерству внутрішніх справ.

…. Наразі Уповноважений перебуває у відрядженні на звільнених територіях Донецької області. Після повернення він подасть заяву про відставку".

Деталі: За словами Котенка, з дати затвердження заяви допомога членам сімей зниклих безвісти буде продовжуватись його командою у форматі громадської роботи. Як і раніше, кожен може звернутися туди зі своєю проблемою.

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Наразі триває передача функціоналу Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, до Коорштабу з питань поводження з військовополоненими, Генштабу ЗСУ та МВС.

Пряма мова: "Команда Уповноваженого Олега Котенко щиро вдячна всім державним органам, які допомагали нам ці бурхливі 500 днів нашої роботи. Без вашої злагодженої праці багато людей до цього часу ще не було б знайдено. Окрему подяку висловлюємо нашим іноземним партнерам.

…Визначальну роль в роботі Уповноваженого відіграла і заслуговує на найтепліші слова вдячності команда однодумців.

… Саме завдяки команді, Офіс уповноваженого досяг тих результатів, якими може пишатися сьогодні".

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