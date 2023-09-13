Уполномоченный по вопросам пропавших без вести подаст в отставку

Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко подаст в отставку из-за передачи его полномочий другим ведомствам.

Источник: Котенко в Facebook

Прямая речь: "Вчера на заседании Кабинета Министров внесены изменения в перечень полномочий Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

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Так, переговоры со страной-агрессором о возвращении тел, переданы Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными. Деятельность поисковых групп будет в ведении Генштаба ВСУ. Работа с Единым реестром пропавших без вести отныне поручена Министерству внутренних дел.

.... Сейчас Уполномоченный находится в командировке на освобожденных территориях Донецкой области. По возвращении он подаст заявление об отставке".

Детали: По словам Котенко, с даты утверждения заявления помощь членам семей пропавших без вести будет продолжаться его командой в формате общественной работы. Как и раньше, каждый может обратиться туда со своей проблемой.

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Сейчас идет передача функционала Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, в Коорштаб по вопросам обращения с военнопленными, Генштаб ВСУ и МВД.

Прямая речь: "Команда Уполномоченного Олега Котенко искренне благодарна всем государственным органам, которые помогали нам эти бурные 500 дней нашей работы. Без вашей слаженной работы многие люди до сих пор еще не были бы найдены. Отдельную благодарность выражаем нашим иностранным партнерам.

...Определяющую роль в работе Уполномоченного сыграла и заслуживает самых теплых слов благодарности команда единомышленников.

... Именно благодаря команде, Офис уполномоченного достиг тех результатов, которыми может гордиться сегодня".

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