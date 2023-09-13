Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Буша-молодшого шокувало фото, на якому Пригожин подавав йому їжу за столом з Путіним

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 13 вересня 2023, 13:46
Буша-молодшого шокувало фото, на якому Пригожин подавав йому їжу за столом з Путіним
Фото: Getty Images

Колишній президент США Джордж Буш-молодший заявив, що був "шокований", коли впізнав на фото 17-річної давнини нещодавно загиблого в авіакатастрофі Євгена Пригожина, який подавав йому їжу.

Джерело: Business Insider з посиланням на заяву Буша-молодшого, передає "Європейська правда"

Деталі: Буша спитали, чи вважає він повідомлення про загибель Пригожина в авіакатастрофі "шокуючим", на що він відповів: "Ні. Що мене шокує, так це те, що днями я бачив фотографію з саміту "Великої вісімки" в Санкт-Петербурзі, де він був тим хлопцем, який подавав мені їжу.

Реклама:

"Він був шеф-кухарем Путіна, і він був на фотографії", – додав Буш.

 
AFP via Getty Images

Він зазначив, що не може пригадати, чи зустрічався з ним особисто: "Все, що я знаю, це те, що я вижив".

Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ
  • Наприкінці серпня стало відомо, що в РФ розбився літак, серед пасажирів якого був ватажок групи Вагнера Євгеній Пригожин. Всі 10 людей, які були на борту, загинули, зокрема і заступник Пригожина − Дмитрій Уткін із позивним "Вагнер".
  • Британська розвідка вважає, що загибель ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина матиме глибоко дестабілізуючий вплив на групу.

Теми: ПригожинСШАРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ведучі "1+1" та ексміністр культури Ткаченко попросили взяти Коломойського на поруки

Вкрав золото та срібло з ППО: судитимуть ексдиректора оборонного заводу у Львові

Україна вперше пройде зиму за рахунок газу власного видобутку - Нафтогаз

Зеленський навряд чи відправить Резнікова послом у Лондон – джерела

фотоЗСУ ліквідували командувача штабу ЧФ під час удару по Севастополю - ССО

відеоСили оборони взяли в полон колишнього мера міста РФ

Усі новини...
Пригожин
"Давайте почекаємо" – ГУР про підтвердження смерті Пригожина
Зеленський: Є інформація, що Путін убив Пригожина
Українській розвідці потрібен час, щоб підтвердити смерть Пригожина – Юсов
Останні новини
17:12
фотоДовічне отримав працівник оборонного заводу, який навів ракети на Запоріжжя
17:11
Орбан знову пригрозив Україні через права угорської меншини
17:06
відеоНа Дніпропетровщині затримали чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні і вбивстві школярки
16:59
Часткові закупівлі Міноборони через Prozorro зекономили 5 мільярдів – Мінекономіки
16:57
Авіаудар РФ по Бериславу: зросла кількість загиблих
16:45
Страйкуючих сценаристів Голлівуду повернули до роботи, але актори продовжують страйк
16:37
Ведучі "1+1" та ексміністр культури Ткаченко попросили взяти Коломойського на поруки
16:36
Lego полишив спроби відмовитися від пластику на основі нафти у своїх іграшках
16:36
Побиття трансгендерної військової у Львові: справу передали до суду
16:30
За нинішнього стану будівельної галузі Україна не відновить Каховську ГЕС - дослідження
Усі новини...
Реклама: