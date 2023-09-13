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Буша-молодшого шокувало фото, на якому Пригожин подавав йому їжу за столом з Путіним

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 13 вересня 2023, 13:46
Буша-молодшого шокувало фото, на якому Пригожин подавав йому їжу за столом з Путіним
Фото: Getty Images

Колишній президент США Джордж Буш-молодший заявив, що був "шокований", коли впізнав на фото 17-річної давнини нещодавно загиблого в авіакатастрофі Євгена Пригожина, який подавав йому їжу.

Джерело: Business Insider з посиланням на заяву Буша-молодшого, передає "Європейська правда"

Деталі: Буша спитали, чи вважає він повідомлення про загибель Пригожина в авіакатастрофі "шокуючим", на що він відповів: "Ні. Що мене шокує, так це те, що днями я бачив фотографію з саміту "Великої вісімки" в Санкт-Петербурзі, де він був тим хлопцем, який подавав мені їжу.

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"Він був шеф-кухарем Путіна, і він був на фотографії", – додав Буш.

 
AFP via Getty Images

Він зазначив, що не може пригадати, чи зустрічався з ним особисто: "Все, що я знаю, це те, що я вижив".

Що було раніше:

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  • Наприкінці серпня стало відомо, що в РФ розбився літак, серед пасажирів якого був ватажок групи Вагнера Євгеній Пригожин. Всі 10 людей, які були на борту, загинули, зокрема і заступник Пригожина − Дмитрій Уткін із позивним "Вагнер".
  • Британська розвідка вважає, що загибель ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина матиме глибоко дестабілізуючий вплив на групу.

Теми: ПригожинСШАРосія
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