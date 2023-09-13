Буша-молодшого шокувало фото, на якому Пригожин подавав йому їжу за столом з Путіним
Середа, 13 вересня 2023, 13:46
Колишній президент США Джордж Буш-молодший заявив, що був "шокований", коли впізнав на фото 17-річної давнини нещодавно загиблого в авіакатастрофі Євгена Пригожина, який подавав йому їжу.
Джерело: Business Insider з посиланням на заяву Буша-молодшого, передає "Європейська правда"
Деталі: Буша спитали, чи вважає він повідомлення про загибель Пригожина в авіакатастрофі "шокуючим", на що він відповів: "Ні. Що мене шокує, так це те, що днями я бачив фотографію з саміту "Великої вісімки" в Санкт-Петербурзі, де він був тим хлопцем, який подавав мені їжу.
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"Він був шеф-кухарем Путіна, і він був на фотографії", – додав Буш.
Він зазначив, що не може пригадати, чи зустрічався з ним особисто: "Все, що я знаю, це те, що я вижив".
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