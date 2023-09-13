Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Буша-младшего шокировало фото, на котором Пригожин подавал ему еду за столом с Путиным

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 13 сентября 2023, 13:46
Буша-младшего шокировало фото, на котором Пригожин подавал ему еду за столом с Путиным
Фото: Getty Images

Бывший президент США Джордж Буш-младший заявил, что был "шокирован", когда узнал на фото 17-летней давности недавно погибшего в авиакатастрофе Евгения Пригожина, который подавал ему еду.

Источник: Business Insider со ссылкой на заявление Буша-младшего, передает "Европейская правда"

Детали: Буша спросили, считает ли он сообщение о гибели Пригожина в авиакатастрофе "шокирующим", на что он ответил: "Нет. Что меня шокирует, так это то, что на днях я видел фотографию с саммита "Большой восьмерки" в Санкт-Петербурге, где он был тем парнем, который подавал мне еду.

Реклама:

"Он был шеф-поваром Путина, и он был на фотографии", - добавил Буш.

 
AFP via Getty Images

Он отметил, что не может вспомнить, встречался ли с ним лично: "Все, что я знаю, это то, что я выжил".

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • В конце августа стало известно, что в РФ разбился самолет, среди пассажиров которого был главарь группы Вагнера Евгений Пригожин. Все 10 человек, которые были на борту, погибли, в том числе и заместитель Пригожина – Дмитрий Уткин с позывным "Вагнер".
  • Британская разведка считает, что гибель главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина будет иметь глубоко дестабилизирующее влияние на группу.

Темы: ПригожинСШАРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

документИз Белого дома разослали письмо с реформами, которые должна сделать Украина для получения помощи

Апелляция оставила Коломойского под стражей и залог в полмиллиарда

МИД РФ раскритиковал премьера Армении за "разворот от России"

Авиаудар РФ по Бериславу: возросло число погибших

Ведущие "1+1" и экс-министр культуры Ткаченко попросили взять Коломойского на поруки

Украл золото и серебро из ПВО: будут судить экс-директора оборонного завода во Львове

Все новости...
Пригожин
"Давайте подождем" – ГУР о подтверждении смерти Пригожина
Зеленский: Есть информация, что Путин убил Пригожина
Украинской разведке нужно время, чтобы подтвердить смерть Пригожина - Юсов
Последние новости
20:08
Правительство Канады выделит средства для достройки Музея Голодомора
20:03
Три человека погибли от вечерней атаки в Херсоне, есть раненые
19:43
В Беларуси запретили хранить и запускать беспилотники
19:25
Nestle, которая не выходит из России, планирует рост объемов производства в Украине
19:23
"Горжусь": Кадыров опубликовал видео, как его сын избил мужчину, арестованного за сожжение Корана
19:17
Австрия увеличила финансирование МАГАТЭ в Украине еще на 1 млн евро
19:08
Нитраты в колодцах Украины: Госгеонедра прекратили мониторинг качества подземных вод - СМИ
19:06
В Таллинне оштрафовали депутата за флаг Эстонской ССР на Доме писателей
19:04
фотоНа кинофестивале в Сан-Себастьяне показали фото погибших украинских кинематографистов
18:53
Блинкен: Сотрудничество России с КНДР становится более опасным
Все новости...
Реклама: