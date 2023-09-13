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Буша-младшего шокировало фото, на котором Пригожин подавал ему еду за столом с Путиным

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 13 сентября 2023, 13:46
Буша-младшего шокировало фото, на котором Пригожин подавал ему еду за столом с Путиным
Фото: Getty Images

Бывший президент США Джордж Буш-младший заявил, что был "шокирован", когда узнал на фото 17-летней давности недавно погибшего в авиакатастрофе Евгения Пригожина, который подавал ему еду.

Источник: Business Insider со ссылкой на заявление Буша-младшего, передает "Европейская правда"

Детали: Буша спросили, считает ли он сообщение о гибели Пригожина в авиакатастрофе "шокирующим", на что он ответил: "Нет. Что меня шокирует, так это то, что на днях я видел фотографию с саммита "Большой восьмерки" в Санкт-Петербурге, где он был тем парнем, который подавал мне еду.

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"Он был шеф-поваром Путина, и он был на фотографии", - добавил Буш.

 
AFP via Getty Images

Он отметил, что не может вспомнить, встречался ли с ним лично: "Все, что я знаю, это то, что я выжил".

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • В конце августа стало известно, что в РФ разбился самолет, среди пассажиров которого был главарь группы Вагнера Евгений Пригожин. Все 10 человек, которые были на борту, погибли, в том числе и заместитель Пригожина – Дмитрий Уткин с позывным "Вагнер".
  • Британская разведка считает, что гибель главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина будет иметь глубоко дестабилизирующее влияние на группу.

Темы: ПригожинСШАРосcия
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