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Росіяни знов заявили про збиття безпілотників над Брянщиною

Ольга Глущенко Четвер, 14 вересня 2023, 01:24
Росіяни знов заявили про збиття безпілотників над Брянщиною
Український дрон-камікадзе "Грім", ілюстративне фото Арміяінформ

Після опівночі 14 вересня Міноборони Росії повідомило про нібито збиття 4 БпЛА над Брянською областю.

Джерело: Міноборони РФ

Деталі: Російське відомство заявило, нібито ППО збила "БпЛА літакового типу по об'єктах на території" РФ у Брянській області о 00.10, 00.30 і 00:45 за московським часом.

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Що передувало: Ввечері 13 вересня в РФ заявили про начебто збиття українського безпілотника над Білгородською областю і ще двох – над Брянською.

Теми: Росіябезпілотникивійна
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