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Россияне вновь заявили о сбитии беспилотников над Брянщиной

Ольга ГлущенкоЧетверг, 14 сентября 2023, 01:24
Россияне вновь заявили о сбитии беспилотников над Брянщиной
Украинский дрон-камикадзе "Гром", иллюстративное фото Армияинформ

После полуночи 14 сентября Минобороны России сообщило о якобы сбитии 4 БпЛА над Брянской областью.

Источник: Минобороны РФ

Детали: Российское ведомство заявило, якобы ПВО сбила "БпЛА самолетного типа по объектам на территории" РФ в Брянской области в 00.10, 00.30 и 00:45 по московскому времени.

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Что предшествовало: Вечером 13 сентября в РФ заявили о якобы сбитии украинского беспилотника над Белгородской областью и еще двух – над Брянской.

Темы: Росcиябеспилотникивойна
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