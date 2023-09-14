Россияне вновь заявили о сбитии беспилотников над Брянщиной
Четверг, 14 сентября 2023, 01:24
После полуночи 14 сентября Минобороны России сообщило о якобы сбитии 4 БпЛА над Брянской областью.
Источник: Минобороны РФ
Детали: Российское ведомство заявило, якобы ПВО сбила "БпЛА самолетного типа по объектам на территории" РФ в Брянской области в 00.10, 00.30 и 00:45 по московскому времени.
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Что предшествовало: Вечером 13 сентября в РФ заявили о якобы сбитии украинского беспилотника над Белгородской областью и еще двух – над Брянской.