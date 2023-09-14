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Путін "з радістю" прийняв запрошення Кім Чен Ина відвідати Пхеньян – ЗМІ

Четвер, 14 вересня 2023, 05:26
Путін з радістю прийняв запрошення Кім Чен Ина відвідати Пхеньян – ЗМІ
Путін і Кім Чен Ин, фото: ТАСС

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин запросив президента РФ Володимира Путіна відвідати Пхеньян у "зручний час", за даними ЗМІ, російський диктатор "з радістю прийняв запрошення".

Джерело: KCNA

Деталі: Державний мовник КНДР повідомляє, що, крім того, що Путін прийняв запрошення Кіма, він ще й висловив "готовність незмінно продовжувати історію і традиції російсько-корейської дружби".

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За повідомленням KCNA, Кім попрощався з Путіним і вирушив до "наступного пункту призначення". У ЗМІ не уточнили, куди саме він поїде далі.

Що передувало:

  • 13 вересня російський диктатор Володимир Путін зустрівся з північнокорейським колегою Кім Чен Ином на космодромі "Восточный" на Далекому сході РФ для переговорів. 
  • Кім Чен Ин підняв келих за здоров'я свого російського "товариша" Путіна і заявив, що "упевнений в успіху Росії" в проведенні так званої "СВО", тобто у війні проти України.

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Теми: Північна КореяРосіяПутін
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