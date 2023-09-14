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Путин "с радостью" принял приглашение Ким Чен Ына посетить Пхеньян – СМИ

Четверг, 14 сентября 2023, 05:26
Путин с радостью принял приглашение Ким Чен Ына посетить Пхеньян – СМИ
Путин и Ким Чен Ын, фото: ТАСС

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пригласил президента РФ Владимира Путина посетить Пхеньян в "удобное время", по данным СМИ, российский диктатор "с радостью принял приглашение".

Источник: KCNA

Детали: Государственный вещатель КНДР сообщает, что, кроме того, что Путин принял приглашение Кима, он еще и выразил "готовность неизменно продолжать историю и традиции российско-корейской дружбы".

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По сообщению KCNA, Ким попрощался с Путиным и отправился в "следующий пункт назначения". В СМИ не уточнили, куда именно он поедет дальше.

Что предшествовало:

  • 13 сентября российский диктатор Владимир Путин встретился с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном на космодроме "Восточный" на Дальнем востоке РФ для переговоров.
  • Ким Чен Ын поднял бокал за здоровье своего российского "товарища" Путина и заявил, что "уверен в успехе России" в проведении так называемой "СВО", то есть в войне против Украины.

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Темы: Северная КореяРосcияПутин
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