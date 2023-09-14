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Пентагон створює в Україні команду для моніторингу використання допомоги США

"Українська правда"Четвер, 14 вересня 2023, 05:58
Пентагон створює в Україні команду для моніторингу використання допомоги США
прапори США. ілюстративне фото Kevin Lanceplaine via Unsplash

Пентагон створює нову команду в Україні для моніторингу американської допомоги Києву у сфері безпеки, оскільки все більше законодавців-республіканців закликають до посилення контролю за використанням цих коштів.

Джерело: CNN із посиланням на генерального інспектора Міністерства оборони США

Деталі: Геніспектор повідомив, що високопоставлений представник США розпочав роботу в Україні наприкінці серпня, а до кінця вересня очікується прибуття додаткового персоналу.

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Команда, що базуватиметься в посольстві США в Києві, здійснюватиме моніторинг американської допомоги, яка з початку роботи адміністрації Байдена склала понад 43,7 мільярда доларів.

За словами речниці генерального інспектора Меган Рід, це буде перший випадок, коли співробітники інспекції перебуватимуть в Україні з моменту повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Нагадаємо: У минулому році два законодавці-республіканці пообіцяли посилити контроль за військовою допомогою Україні після того, як їхня партія отримає більшість у Палаті представників США.

ВІДЕО ДНЯ

Сенатор-республіканець Джим Ріш в інтерв’ю "Європейській правді" заявив, що немає ризику зменшення військової підтримки США для України після проміжних виборів до Конгресу, попри те, що від окремих політиків лунають такі заклики. 

Теми: допомога УкраїніСША
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