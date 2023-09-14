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Пентагон создает в Украине команду для мониторинга использования помощи США

"Украинская правда"Четверг, 14 сентября 2023, 05:58
Пентагон создает в Украине команду для мониторинга использования помощи США
флаги США. иллюстративное фото Kevin Lanceplaine via Unsplash

Пентагон создает новую команду в Украине для мониторинга американской помощи Киеву в сфере безопасности, поскольку все больше законодателей-республиканцев призывают к усилению контроля за использованием этих средств.

Источник: CNN со ссылкой на генерального инспектора Министерства обороны США

Детали: Гениспектор сообщил, что высокопоставленный представитель США начал работу в Украине в конце августа, а до конца сентября ожидается прибытие дополнительного персонала.

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Команда, которая будет базироваться в посольстве США в Киеве, будет осуществлять мониторинг американской помощи, которая с начала работы администрации Байдена составила более 43,7 миллиарда долларов.

По словам пресс-секретаря генерального инспектора Меган Рид, это будет первый случай, когда сотрудники инспекции будут находиться в Украине с момента полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

Напомним: Два законодателя-республиканцы пообещали усилить контроль за военной помощью Украине после того, как их партия получит большинство в Палате представителей США.

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Сенатор-республиканец Джим Риш в интервью "Европейской правде" заявил, что нет риска уменьшения военной поддержки США для Украины после промежуточных выборов в Конгресс, несмотря на то, что от отдельных политиков звучат такие призывы. 

Темы: помощь УкраинеСША
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