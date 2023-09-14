Оцінка картин з колекції Медведчука затягнулась на рік: плутанина у цінах і складність аналізу

Через майже рік досліджень експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) так і не змогли дати оцінку мистецькій колекції підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука, дослідження колекції досі знаходиться на завершальному етапі.

Джерело: "Слідство.Інфо" з посиланням на відповідь КНДІСЕ

Дослівно: "У листі експерти КНДІСЕ пояснюють, що значний термін досліджень пов’язаний з багатооб’єктністю та складністю мистецтвознавчого аналізу робіт. А для всебічного та повноцінного вивчення об’єктів дослідження до роботи залучено представників національних музеїв".

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Деталі: Повідомляється, що колекцію мистецтва з маєтку Медведчука у Пущі-Водиці була вилучена у жовтні минулого року.

У лютому 2023 року журналісти спілкувалися з мистецтвознавцями та директором КНДІСЕ про вилучені об’єкти. Тоді в Інституті сказали, що для дослідження потрібно щонайменше три місяці, а директор Олександр Рувін стверджував, що експерти постараються закінчити до кінця другого кварталу, тобто, десь до початку липня.

Однак цього часу фахівцям на дослідження не вистачило.

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Журналісти вказують також на те, що в експертів немає єдиної оцінки вартості картин Айвазовського, які знаходяться на експертизі. Зокрема, ммистецтвознавиця Ірина Ходченко підтвердила справжність однієї з картин і сказала, що коштувати вона може до 100 тисяч гривень. Двоє інших незалежних мистецтвознавців оцінили цю ж картину Айвазовського у 80–200 тисяч доларів.

Експерти КНДІСЕ у відповіді журналістам від 24 серпня повідомили, що вартість трьох картин Айвазовського, автентичність яких була підтверджена, може складати понад 450 тисяч доларів. "Чому так змінилася оцінка картин відомого художника за більше, ніж пів року, — незрозуміло", - пише видання.

У той же час в інституті зазначають, що всі об’єкти досліджень на час проведення експертизи знаходяться у КНДІСЕ. Після завершення експертизи за рішенням суду їх мають передати до музеїв України.

Як повідомляє "Слідства.Інфо", наприкінці жовтня 2023 року слідчі управління Державного бюро розслідувань та СБУ приїхали до маєтку Віктора Медведчука у Пущі-Водиці та вилучили 316 предметів мистецтва. Здебільшого, це картини, але також предмети інтер’єру та сувенірна продукція.

У списку з переліком вилученого майна згадуються три роботи художника Івана Айвазовського. Ймовірно, вони і є найціннішими та найдорожчими в арештованій колекції Медведчука.

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