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Оценка картин из коллекции Медведчука затянулась на год: путаница в ценах и сложность анализа

Станислав ПогориловЧетверг, 14 сентября 2023, 12:57
Оценка картин из коллекции Медведчука затянулась на год: путаница в ценах и сложность анализа
Виктор Медведчук, фото: Getty Images

Спустя почти год исследований эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) так и не смогли дать оценку художественной коллекции подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука, исследование коллекции до сих пор находится на завершающем этапе.

Источник: "Слідство.Інфо" со ссылкой на ответ КНИИСЭ

Дословно: "В письме эксперты КНИИСЭ объясняют, что значительный срок исследований связан с многообъектностью и сложностью искусствоведческого анализа работ. А для всестороннего и полноценного изучения объектов исследования к работе привлечены представители национальных музеев".

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Детали: Сообщается, что коллекция искусства из имения Медведчука в Пуще-Водице была изъята в октябре прошлого года.

В феврале 2023 года журналисты общались с искусствоведами и директором КНИИСЭ об изъятых объектах. Тогда в Институте сказали, что для исследования сборника нужно минимум три месяца, а директор Александр Рувин утверждал, что эксперты постараются закончить до конца второго квартала, то есть, где-то к началу июля.

Однако этого времени специалистам на исследование не хватило.

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Журналисты указывают также на то, что у экспертов нет единой оценки стоимости картин Айвазовского, которые находятся на экспертизе. В частности, искусствовед Ирина Ходченко подтвердила подлинность одной из картин и сказала, что стоить она может до 100 тысяч гривен. Двое других независимых искусствоведов оценили эту же картину Айвазовского в 80-200 тысяч долларов.

Эксперты КНИИСЭ в ответе журналистам от 24 августа сообщили, что стоимость трех картин Айвазовского, подлинность которых была подтверждена, может составлять более 450 тысяч долларов. "Почему так изменилась оценка картин известного художника за более, чем полгода, - непонятно", - пишет издание.

В то же время в институте отмечают, что все объекты исследований на время проведения экспертизы находятся в КНИИСЭ. После завершения экспертизы по решению суда их должны передать в музеи Украины.

Как сообщает "Слідства.Інфо", в конце октября 2023 года следователи управления Государственного бюро расследований и СБУ приехали в имение Виктора Медведчука в Пуще-Водице и изъяли 316 предметов искусства. В основном, это картины, но также предметы интерьера и сувенирная продукция.

В списке с перечнем изъятого имущества упоминаются три работы художника Ивана Айвазовского. Вероятно, они и являются самыми ценными и самыми дорогими в арестованной коллекции Медведчука.

Что предшествовало:

  • В феврале 2023 года суд арестовал имущество жены кума Путина Виктора Медведчука Оксаны Марченко, которая подозревается в финансировании российских оккупационных группировок, общей стоимостью более 5,6 млрд гривен.
  • 8 сентября 2023 года Офис генпрокурора сообщил, что бронированный Mercedes-Benz S500 4 Matic, который принадлежит обвиняемому в госизмене экс-нардепу Виктору Медведчуку, объявили в розыск.

Темы: МедведчуквойнаУкраина
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