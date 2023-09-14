Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Громада УПЦ МП програла апеляцію: "храм-кіоск" біля Десятинної мають знести

Валентина РоманенкоЧетвер, 14 вересня 2023, 16:01
Громада УПЦ МП програла апеляцію: храм-кіоск біля Десятинної мають знести
фото з Facebook

Апеляційний суд зобов’язав демонтувати храм-МАФ на території Музею історії України в Києві.

Джерело: пресслужба Мінкульту

Деталі: Повідомляється, що Північний апеляційний господарський суд розглянув апеляційну скаргу релігійної громади УПЦ МП Десятинний Храм на рішення Господарського суду міста Києва від 15 лютого 2023 року в справі № 910/9385/20 та підтвердив зобов'язання звільнити ділянку від незаконно збудованого храму-мафу на території Національного музею історії України.

У Мінкульті нагадують: "храм-кіоск" був побудований без жодних дозволів та знаходиться в буферній зоні пам’яток ЮНЕСКО, де заборонене нове будівництво, а також порушує ансамбль історичного археологічного комплексу "Десятинна церква".

Розміщення цієї споруди на земельній ділянці музею суперечить її цільовому використанню.

Крім того, заклад, що знаходиться в споруді, поширює антиукраїнські наративи та працює на країну-агресора вже 14 років поспіль, зазначають у Міністерстві.

Нагадаємо: У червні на в'їзді до Києва прикордонники виявили прихильника "руского міра", церковника УПЦ МП та передали його для перевірки в Службу безпеки України. За даними джерела УП, ним виявився служитель "храму-МАФу" УПЦ МП біля Десятинної церкви.

Реклама:
Теми: УПЦ МПКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоУ мережі з’явилися супутникові знімки палаючого штабу Чорноморського флоту

відеоУ Севастополі нова ракетна атака: виє сирена, окупанти закликають людей шукати укриття

Хакери зламали російську базу з даними про сотні мільйонів авіаперельотів

Буданов: Внаслідок атаки на штаб ЧФ РФ в Севастополі загинуло 9 осіб

Люди не готові витрачати гроші на щось інше, крім зброї – Зеленський про вибори

Трюдо: Канада долучиться до навчання українців на F-16

Усі новини...
УПЦ МП
Ще 2 корпуси на території Нижньої лаври перейшли під контроль держави
Колишній диякон УПЦ МП допомагав ухилянтам виїхати як "церковним місіонерам"
Церковника УПЦ МП, який є кумом дружини Медведчука, викрили на пропаганді комунізму
Останні новини
10:51
Нацбанк за тиждень продав понад 823 мільйони доларів з резервів
10:39
фото, відеоУ мережі з’явилися супутникові знімки палаючого штабу Чорноморського флоту
10:32
У Полтавському ГЗК Жеваго підтвердили вручення підозри голові правління
10:24
В армії РФ, що воює в Україні, висока плинність кадрів – розвідка Британії
10:20
Телескоп Джеймса Вебба виявив джерело вуглецю на одному із супутників Юпітера
10:10
Сійярто сказав, що Лавров хоче мирних переговорів
09:56
відеоУ Севастополі нова ракетна атака: виє сирена, окупанти закликають людей шукати укриття
09:49
Сили ППО вночі відпрацювали по 14 з 15 російських "Шахедів"
09:46
Вчені виявили у медуз здатність до навчання – дослідження
09:33
Ще понад 500 росіян знищені в Україні
Усі новини...
Реклама: