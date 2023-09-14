Громада УПЦ МП програла апеляцію: "храм-кіоск" біля Десятинної мають знести

Апеляційний суд зобов’язав демонтувати храм-МАФ на території Музею історії України в Києві.

Джерело: пресслужба Мінкульту



Деталі: Повідомляється, що Північний апеляційний господарський суд розглянув апеляційну скаргу релігійної громади УПЦ МП Десятинний Храм на рішення Господарського суду міста Києва від 15 лютого 2023 року в справі № 910/9385/20 та підтвердив зобов'язання звільнити ділянку від незаконно збудованого храму-мафу на території Національного музею історії України.



У Мінкульті нагадують: "храм-кіоск" був побудований без жодних дозволів та знаходиться в буферній зоні пам’яток ЮНЕСКО, де заборонене нове будівництво, а також порушує ансамбль історичного археологічного комплексу "Десятинна церква".



Розміщення цієї споруди на земельній ділянці музею суперечить її цільовому використанню.



Крім того, заклад, що знаходиться в споруді, поширює антиукраїнські наративи та працює на країну-агресора вже 14 років поспіль, зазначають у Міністерстві.

Нагадаємо: У червні на в'їзді до Києва прикордонники виявили прихильника "руского міра", церковника УПЦ МП та передали його для перевірки в Службу безпеки України. За даними джерела УП, ним виявився служитель "храму-МАФу" УПЦ МП біля Десятинної церкви.

Реклама: