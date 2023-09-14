Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Громада УПЦ МП програла апеляцію: "храм-кіоск" біля Десятинної мають знести

Валентина РоманенкоЧетвер, 14 вересня 2023, 16:01
Громада УПЦ МП програла апеляцію: храм-кіоск біля Десятинної мають знести
фото з Facebook

Апеляційний суд зобов’язав демонтувати храм-МАФ на території Музею історії України в Києві.

Джерело: пресслужба Мінкульту

Деталі: Повідомляється, що Північний апеляційний господарський суд розглянув апеляційну скаргу релігійної громади УПЦ МП Десятинний Храм на рішення Господарського суду міста Києва від 15 лютого 2023 року в справі № 910/9385/20 та підтвердив зобов'язання звільнити ділянку від незаконно збудованого храму-мафу на території Національного музею історії України.

У Мінкульті нагадують: "храм-кіоск" був побудований без жодних дозволів та знаходиться в буферній зоні пам’яток ЮНЕСКО, де заборонене нове будівництво, а також порушує ансамбль історичного археологічного комплексу "Десятинна церква".

Розміщення цієї споруди на земельній ділянці музею суперечить її цільовому використанню.

Крім того, заклад, що знаходиться в споруді, поширює антиукраїнські наративи та працює на країну-агресора вже 14 років поспіль, зазначають у Міністерстві.

Нагадаємо: У червні на в'їзді до Києва прикордонники виявили прихильника "руского міра", церковника УПЦ МП та передали його для перевірки в Службу безпеки України. За даними джерела УП, ним виявився служитель "храму-МАФу" УПЦ МП біля Десятинної церкви.

Реклама:
Теми: УПЦ МПКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Усі новини...
УПЦ МП
Ще 2 корпуси на території Нижньої лаври перейшли під контроль держави
Колишній диякон УПЦ МП допомагав ухилянтам виїхати як "церковним місіонерам"
Церковника УПЦ МП, який є кумом дружини Медведчука, викрили на пропаганді комунізму
Останні новини
13:17
Рада поповнилась новим нардепом
13:15
фото150 євро замість мільйонів: у Франції суд відхилив позов подружжя, яке продало за безцінь рідкісну маску
13:10
В Україні в найближчі дні очікуються дощі зі снігом
13:07
Суд ЄС залишив санкції проти Абрамовича в силі, які російський олігарх оскаржував
13:05
Україна в 2024 році виробить не лише мільйон FPV дронів, а й тисячі ударних дронів із більшою дальністю – Камишін
12:58
фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді
12:57
У Південній Кореї абітурієнти подали до суду через те, що іспит закінчився на 1,5 хвилини раніше
12:52
Єврокомісар з енергетики попередила ЄС про завершення транзиту російського газу через Україну
12:31
ДТП зі смертю нацгвардійця: суд арештував майно екссудді Тандира
12:25
Контрабанда електронних сигарет на 40 мільйонів: звільнили керівника Чернівецької митниці
Усі новини...
Реклама: