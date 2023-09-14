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Община УПЦ МП проиграла апелляцию: "храм-киоск" возле Десятинной должны снести

Валентина РоманенкоЧетверг, 14 сентября 2023, 16:01
Община УПЦ МП проиграла апелляцию: храм-киоск возле Десятинной должны снести
фото из Facebook

Апелляционный суд обязал демонтировать храм-МАФ на территории Музея истории Украины в Киеве.

Источник: пресс-служба Минкульта

Детали: Сообщается, что Северный апелляционный хозяйственный суд рассмотрел апелляционную жалобу религиозной общины УПЦ МП Десятинный Храм на решение Хозяйственного суда города Киева от 15 февраля 2023 года по делу № 910/9385/20 и подтвердил обязательство освободить участок от незаконно построенного храма-мафа на территории Национального музея истории Украины.

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В Минкульте напоминают: "храм-киоск" был построен без всяких разрешений и находится в буферной зоне памятников ЮНЕСКО, где запрещено новое строительство, а также нарушает ансамбль исторического археологического комплекса "Десятинная церковь".

Размещение этого сооружения на земельном участке музея противоречит его целевому использованию.

Кроме того, заведение, находящееся в здании, распространяет антиукраинские нарративы и работает на страну-агрессора уже 14 лет подряд, отмечают в Министерстве.

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Напомним: В июне на въезде в Киев пограничники обнаружили сторонника "русского мира", церковника УПЦ МП и передали его для проверки в Службу безопасности Украины. По данным источника УП, им оказался служитель "храма-МАФа" УПЦ МП возле Десятинной церкви.

Темы: УПЦ МПКиев
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