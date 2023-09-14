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Маляр заявила про звільнення Андріївки, захисники заперечують – йдуть важкі бої

Станіслав ПогоріловЧетвер, 14 вересня 2023, 16:05
Маляр заявила про звільнення Андріївки, захисники заперечують – йдуть важкі бої
Ганна Маляр, фото: Getty Images

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Сили оборони на Бахмутському напрямку звільнили населений пункт Андріївка, командування 3-ої окремої штурмової бригади офіційно спростувало цю інформацію, назвавши її хибною та передчасною.

Джерело: заступниця міністра оборона Ганна Маляр у Telegram, 3-тя окрема штурмова бригада у Telegram

Пряма мова: "Основні бої тривають в районах Андріївки, Курдюмівки, Кліщіївки. І в нас там гарні новини. Андріївка наша. Закріплюємось на зайнятих позиціях".

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Деталі: За її словами, збройні сили на Бахмутському напрямку продовжують рух вперед. На північному флангу ворог намагається відбити втрачені позиції.

"А на південному ми успішно просуваємось", - додала вона.

 
скрін з посту

У 3-ій окремій штурмовій бригаді заявили, що повідомлення заступниці міністра оборони є хибним та передчасним. 

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Дослівно: "Офіційно! Заява про взяття Андріївки є хибною та передчасною. Наразі тривають серйозні і важкі бої в районах Кліщіївки та Андріївки. 
Подібні заяви є шкідливими, несуть загрозу для життя особового складу та шкодять виконанню бойових завдань".

Пізніше Маляр відкоригувала текст свого повідомлення, прибравши інформацію про звільнення Андріївки.

 
скрін з відкоригованого посту
 
Звільнена Андріївка обведена червоним

Оновлено: Ще пізніше Маляр написала новий пост у Telegram. Заступниця міністра запевнила, що "не викладає таку інформацію без координації та узгодження з військовими".

Нинішню ж ситуацію вона пояснює "комунікаційним збоєм між декількома джерелами інформації, які доповідають безпосередньо з місця подій".

"В Адріівці є певний успіх та станом на зараз тривають важкі бої", – додала представниця МОУ.

 

Що було раніше: 11 вересня Маляр повідомляла, що Збройні сили мають певний успіх в районі Кліщіївки і Андріївки на Бахмутському напрямку, за минулий тиждень вдалося звільнити 2 кв. км на цьому напрямку.

Теми: війнаДонецька областьзвільненняЗбройні сили
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