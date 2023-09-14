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Маляр заявила об освобождении Андреевки, защитники отрицают - идут тяжелые бои

Станислав ПогориловЧетверг, 14 сентября 2023, 16:05
Маляр заявила об освобождении Андреевки, защитники отрицают - идут тяжелые бои
Анна Маляр, фото: Getty Images

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Силы обороны на Бахмутском направлении освободили населенный пункт Андреевка, командование 3-й отдельной штурмовой бригады официально опровергло эту информацию, назвав ее ложной и преждевременной.

Источник: заступниця міністра оборона Ганна Маляр у Telegram, 3-тя окрема штурмова бригада у Telegram

Прямая речь: "Основные бои продолжаются в районах Андреевки, Курдюмовки, Клещеевки. И у нас там хорошие новости. Андреевка наша. Закрепляемся на занятых позициях".

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Детали: По ее словам, вооруженные силы на Бахмутском направлении продолжают движение вперед. На северном фланге враг пытается отбить утраченные позиции.

"А на южном мы успешно продвигаемся", - добавила она.

 
скрин с поста

В 3-й отдельной штурмовой бригаде заявили, что сообщение заместителя министра обороны является ложным и преждевременным.

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Дословно: "Официально! Заявление о взятии Андреевки является ложным и преждевременным. Сейчас продолжаются серьезные и тяжелые бои в районах Клещеевки и Андреевки. Подобные заявления являются вредными, несут угрозу для жизни личного состава и вредят выполнению боевых задач".

Позже Маляр откорректировала текст своего сообщения, убрав информацию об освобождении Андреевки.

 
скрин с откорректированного поста
 
Освобожденная Андреевка обведена красным

Обновлено: Еще позже Маляр написала новый пост в Telegram. Заместитель министра заверила, что "не выкладывает такую информацию без координации и согласования с военными".

Нынешнюю же ситуацию она объясняет "коммуникационным сбоем между несколькими источниками информации, которые докладывают непосредственно с места событий".

"В Адреевке есть определенный успех и по состоянию на сейчас продолжаются тяжелые бои", - добавила представитель МОУ.

 

Что предшествовало: 11 сентября Маляр сообщала, что Вооруженные силы имеют определенный успех в районе Клещеевки и Андреевки на Бахмутском направлении, за прошедшую неделю удалось освободить 2 кв. км на этом направлении.

карта, обновлено
Темы: войнаДонецкая областьувольнениеВооруженные силы
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