Генштаб: На двох напрямках захисники України обороняються, на двох – наступають
Сили оборони України 14 вересня відбивали атаки на Авдіївському та Мар’їнському напрямках і продовжували наступальні операції на Мелітопольському й Бахмутському напрямках, за день відбулося 20 бойових зіткнень.
Джерело: оперативна інформація Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00 четверга 14 вересня
Дослівно Генштаб ЗСУ: "Протягом доби відбулось понад 20 бойових зіткнень… Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною".
Деталі: У 568 день повномасштабної війни Сили оборони відбивали атаки на Авдіївському та Мар’їнському напрямках і продовжували наступальні операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку.
"В результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх в районах Кліщіївка та Андріївка Донецької області, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах", – заявляє Генштаб після хибного повідомлення заступниці міністра оборони Ганни Маляр про звільнення Андріївки.
Загалом ситуація на напрямках така:
- На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.
- На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території Росії, безуспішно намагається здійснювати збройні провокації з порушенням державного кордону України. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Стрілечої, Плетенівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Блешня, Карповичі, Грем'ячка, Гай Чернігівської області; Стара Гута, Уланове, Мачулища, Грабовське, Пономаренки Сумської області та Нескучне, Охрімівка, Нестерне, Бударки Харківської області.
- На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Степової Новоселівки, Котлярівки Харківської області та Надії, Новоєгорівки Луганської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали населені пункти Кучерівка, Кислівка, Іванівка, Синьківка, Берестове Харківської області.
- На Лиманському напрямку від артилерійських та мінометних обстрілів противника постраждали такі населені пункти, як Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.
- На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Кліщіївка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, серед яких Оріхово-Василівка, Григорівка, Часів Яр, Іванівське, Північне Донецької області.
- На Авдіївському напрямку українські захисники мужньо тримають оборону та успішно відбили низку ворожих атак в районах Ласточкиного та Авдіївки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворог завдав неподалік Пантелеймонівки, Кераміка, Ласточкиного, Авдіївки, Сєверного, Первомайського Донецької області.
- На Мар’їнському напрямку протягом доби захисники України успішно відбили близько 10 атак ворога в районі Мар’їнки. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Єлизаветівка Донецької області.
- На Шахтарському напрямку ворожих авіаційних ударів зазнали Водяне, Пречистівка, Новомайорське та Старомайорське Донецької області. Ворог обстріляв з артилерії та мінометів близько 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Пречистівка, Шахтарське, Золота Нива, Урожайне Донецької області.
- На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційного удару біля Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Малинівка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Новоандріївка, П'ятихатки, Кам'янське Запорізької області.
- На Херсонському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Гаврилівка, Зміївка, Токарівка, Антонівка, Велетенське, Станіслав Херсонської області та Покровське Дніпропетровської області.
Дослівно Генштаб: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника.
Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 1 пункту управління, 2 зенітно-ракетних комплексах, 5 артилерійських засобах та 1 складу боєприпасів противника".
Деталі: Росія ж вночі завдала чергового масованого авіаційного удару іранськими ударними БпЛА "Shahed-136/131" у напрямку Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей. Сили та засоби Повітряних Сил у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони знищили 17 із 22 ворожих "Шахедів".
Загалом ворог завдав 1 ракетного та 44 авіаційних ударів, здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.