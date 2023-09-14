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Генштаб: На двух направлениях защитники Украины обороняются, на двух – наступают

Елена РощинаЧетверг, 14 сентября 2023, 19:11
Генштаб: На двух направлениях защитники Украины обороняются, на двух – наступают
Бойцы, фото 38 отдельной бригады Морской пехоты

Силы обороны Украины 14 сентября отражали атаки на Авдеевском и Марьинском направлениях и продолжали наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях, за день произошло 20 боевых столкновений.

Источник: оперативная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 четверга 14 сентября

Дословно Генштаб ВСУ: "В течение суток произошло более 20 боевых столкновений... Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной".

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Детали: В 568 день полномасштабной войны Силы обороны отражали атаки на Авдеевском и Марьинском направлениях и продолжали наступательные операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении.

"В результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех в районах Клищеевка и Андреевка Донецкой области, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах", – заявляет Генштаб после ошибочного сообщения заместителя министра обороны Анны Маляр об освобождении Андреевки.

В целом ситуация на направлениях такова: 

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  • На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.
  • На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории России, безуспешно пытается осуществлять вооруженные провокации с нарушением государственной границы Украины. Враг нанес авиационные удары в районах Стрелечьей, Плетеневки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Блешня, Карповичи, Гремячка, Гай Черниговской области; Старая Гута, Уланово, Мачулища, Грабовское, Пономаренки Сумской области и Нескучное, Охримовка, Нестерное, Бударки Харьковской области.
  • На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Степной Новоселовки, Котляровки Харьковской области и Надежды, Новоегоровки Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись населенные пункты Кучеровка, Кисловка, Ивановка, Синьковка, Берестовое Харьковской области.
  • На Лиманском направлении от артиллерийских и минометных обстрелов противника пострадали такие населенные пункты, как Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спорное Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, среди которых Орехово-Васильевка, Григорьевка, Часов Яр, Ивановское, Северное Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении украинские защитники мужественно держат оборону и успешно отбили ряд вражеских атак в районах Ласточкино и Авдеевки Донецкой области. Артиллерийских и минометных обстрелов враг нанес неподалеку Пантелеймоновки, Керамика, Ласточкино, Авдеевки, Северного, Первомайского Донецкой области.
  • На Марьинском направлении в течение суток защитники Украины успешно отбили около 10 атак врага в районе Марьинки. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Перемога, Новомихайловка, Елизаветовка Донецкой области.
  • На Шахтерском направлении вражеским авиационным ударам подверглись Водяное, Пречистовка, Новомайорское и Старомайорское Донецкой области. Враг обстрелял из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Шахтерское, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.
  • На Запорожском направлении противник нанес авиационный удар возле Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Малиновка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Новоандреевка, Пятихатки, Каменское Запорожской области.
  • На Херсонском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Гавриловка, Змиевка, Токаревка, Антоновка, Велетенское, Станислав Херсонской области и Покровское Днепропетровской области.

Дословно Генштаб: "В течение суток авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления, 2 зенитно-ракетных комплексах, 5 артиллерийских средствах и 1 складу боеприпасов противника".

Детали: Россия же ночью нанесла очередной массированный авиационный удар иранскими ударными БпЛА "Shahed-136/131" в направлении Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей. Силы и средства Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны уничтожили 17 из 22 вражеских "Шахедов"

В целом враг нанес 1 ракетный и 44 авиационных ударов, совершил 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Темы: войнаДонецкая областьЗапорожская областьГенштаб
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