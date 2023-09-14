Маляр пояснила свою дезінформацію про Андріївку "комунікаційним збоєм"

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що передчасне повідомлення про звільнення населеного пункту Андріївка в Донецькій області сталося через "комунікаційний збій" між декількома джерелами інформації.

Джерело: повідомлення Маляр

Пряма мова: "Уточнюю з приводу інформації про звільнення Андріївки. Я не викладаю таку інформацію без координації та узгодження з військовими.

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Наразі відбувся комунікаційний збій між декількома джерелами інформації, які доповідають безпосередньо з місця подій. В Адріівці є певний успіх та станом на зараз тривають важкі бої".

Передісторія:

Раніше у четвер Маляр заявила, що Сили оборони на Бахмутському напрямку звільнили населений пункт Андріївка, але пізніше командування 3-ої окремої штурмової бригади офіційно спростувало цю інформацію, назвавши її хибною та передчасною.