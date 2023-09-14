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Маляр объяснила свою дезинформацию об Андреевке "коммуникационным сбоем"

"Украинская правда"Четверг, 14 сентября 2023, 19:16

Маляр объяснила свою дезинформацию об Андреевке "коммуникационным сбоем"

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что преждевременное сообщение об освобождении населенного пункта Андреевка в Донецкой области произошло из-за "коммуникационного сбоя" между несколькими источниками информации.

Источник: сообщение Маляр

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Прямая речь: "Уточняю по поводу информации об освобождении Андреевки. Я не выкладываю такую информацию без координации и согласования с военными.

Сейчас произошел коммуникационный сбой между несколькими источниками информации, которые докладывают непосредственно с места событий. В Адреевке есть определенный успех и по состоянию на сейчас продолжаются тяжелые бои".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

Ранее в четверг Маляр заявила, что Силы обороны на Бахмутском направлении освободили населенный пункт Андреевка, но позже командование 3-й отдельной штурмовой бригады официально опровергло эту информацию, назвав ее ложной и преждевременной.

Темы: Миноборонывойна
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