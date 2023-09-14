У ЗСУ повідомляють про удари по двох російських кораблях у Чорному морі

У четвер вранці Сили оборони завдали удари по двох російських патрульних кораблях у південно-західній частині Чорного моря.

Джерело: СтратКом ЗСУ, коментар ГУР Українській правді

Дослівно: "14.09.2023 вранці Сили оборони завдали удару по двох патрульний кораблях проекту 22160 типу "Василій Биков окупаційного флоту Росії в південно-західній частині Чорного моря. Є певні пошкодження".

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Оновлено о 21:12: У Головному управлінні розвідки Українські правді підтвердили, що причетні до ударів по двох російських патрульних кораблях.

Довідково:

Проєкт 22160 – це патрульні кораблі. У Росії їх на воді чотири – "Василий Быков", "Дмитрий Рогачев", "Павел Державин" та "Сергей Котов".

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