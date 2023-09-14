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У ЗСУ повідомляють про удари по двох російських кораблях у Чорному морі

"Українська правда"Четвер, 14 вересня 2023, 20:23
У ЗСУ повідомляють про удари по двох російських кораблях у Чорному морі
Патрульний корабель проекту 22160 Фото - рособоронекспорт

У четвер вранці Сили оборони завдали удари по двох російських патрульних кораблях у південно-західній частині Чорного моря.

Джерело: СтратКом ЗСУ, коментар ГУР Українській правді

Дослівно: "14.09.2023 вранці Сили оборони завдали удару по двох патрульний кораблях проекту 22160 типу "Василій Биков окупаційного флоту Росії в південно-західній частині Чорного моря. Є певні пошкодження".

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Оновлено о 21:12: У Головному управлінні розвідки Українські правді підтвердили, що причетні до ударів по двох російських патрульних кораблях.

Довідково:

Проєкт 22160 – це патрульні кораблі. У Росії їх на воді чотири – "Василий Быков", "Дмитрий Рогачев", "Павел Державин" та "Сергей Котов".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало:

  • Уранці 14 вересня в окупованій Євпаторії прогриміли вибухи, російське Міноборони заявило про атаку безпілотників на Крим і про спробу атаки морськими дронами патрульного корабля Чорноморського флоту "Сергій Котов".

Теми: КримЧорне морефлот
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