В окупованій Євпаторії прогриміли потужні вибухи, окупанти кажуть – знищили 16 безпілотників

Уранці 14 вересня в окупованій Євпаторії прогриміли вибухи, російське Міноборони заявило про атаку безпілотників на Крим і про спробу атаки морськими дронами патрульного корабля Чорноморського флоту "Сергей Котов".

Джерело: Суспільне, кримські Telegram-канали, Русская служба ВВС news, речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі марафону новин, російське пропагандистське видання ТАСС, Міноборони РФ у Telegram

Деталі: Суспільне зазначило, що про кілька потужних вибухів повідомив місцевий житель.

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Крім того, пабліки поширили фото і відео з місць вибухів.

Згодом Суспільне додало, що вибухи у Криму пролунали у районі села Уютне, що на захід від Євпаторії.

"По вулицях їздять машини швидкої допомоги та рятувальників. Як розповіли Суспільному Крим місцеві жителі, у тому районі, де був вибух, розміщена військова частина №85683", – йдеться в публікації Суспільного.

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Кримський Telegram-канал "ЧП Севастополь" пише про 4 потужні вибухи. Але наразі невідомо, чи мова йде про ті вибухи, про які вже писали місцеві жителі, чи це нові.

Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк повідомила, що сили оборони працюють по ворожих цілях.

"Зосередження військових об’єктів, наявність поруч аеродрому − все це говорить про те, що робота здійснюється абсолютно планова. Цілі законні, цілі військові, бавовна квітне", − наголосила Гуменюк.

Окупаційна влада Євпаторії так Криму вибухи поки не коментувала.

О 7:22 ранку Міноборони РФ повідомило, що близько 5:00 ранку збройні сили України п'ятьма морськими безекіпажними катерами намагалися атакувати патрульний корабель Чорноморського флоту "Сергей Котов" в акваторії Чорного моря. Оборонне відомство окупантів запевняє, що п'ять безекіпажних катерів нібито знищили вогнем зі штатного озброєння корабля. Також там повідомили, що нібито знищили 11 БПЛА, які атакували Крим.

Що було раніше: Окупанти знову повідомили про перекриття руху транспорту Кримським мостом.

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