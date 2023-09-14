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В ВСУ сообщают об ударах по двум российским кораблям в Черном море

"Украинская правда"Четверг, 14 сентября 2023, 20:23
В ВСУ сообщают об ударах по двум российским кораблям в Черном море
Патрульный корабль проекта 22160 Фото - рособоронэкспорт

В четверг утром Силы обороны нанесли удары по двум российским патрульным кораблям в юго-западной части Черного моря.

Источник: СтратКом ВСУ, комментарий ГУР Украинской правде

Дословно: "14.09.2023 утром Силы обороны нанесли удар по двум патрульным кораблям проекта 22160 типа "Василий Быков оккупационного флота России в юго-западной части Черного моря. Есть некоторые повреждения".

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Обновлено в 21:12: В Главном управлении разведки Украинской правде подтвердили, что причастны к ударам по двум российским патрульным кораблям.

Справка:

Проект 22160 – это патрульные корабли. В России их на воде четыре – "Василий Быков", "Дмитрий Рогачев", "Павел Державин" и "Сергей Котов".

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало:

  • Утром 14 сентября в оккупированной Евпатории прогремели взрывы, российское Минобороны заявило об атаке беспилотников на Крым и попытке атаки морскими дронами патрульного корабля Черноморского флота "Сергей Котов".

Темы: КрымЧерное морефлот
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