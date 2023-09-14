В ВСУ сообщают об ударах по двум российским кораблям в Черном море
Четверг, 14 сентября 2023, 20:23
В четверг утром Силы обороны нанесли удары по двум российским патрульным кораблям в юго-западной части Черного моря.
Источник: СтратКом ВСУ, комментарий ГУР Украинской правде
Дословно: "14.09.2023 утром Силы обороны нанесли удар по двум патрульным кораблям проекта 22160 типа "Василий Быков оккупационного флота России в юго-западной части Черного моря. Есть некоторые повреждения".
Реклама:
Обновлено в 21:12: В Главном управлении разведки Украинской правде подтвердили, что причастны к ударам по двум российским патрульным кораблям.
Справка:
Проект 22160 – это патрульные корабли. В России их на воде четыре – "Василий Быков", "Дмитрий Рогачев", "Павел Державин" и "Сергей Котов".
ВИДЕО ДНЯ
Что предшествовало:
- Утром 14 сентября в оккупированной Евпатории прогремели взрывы, российское Минобороны заявило об атаке беспилотников на Крым и попытке атаки морскими дронами патрульного корабля Черноморского флота "Сергей Котов".