Сили оборони завдали удар по патрульному кораблю "Сергій Котов" – ГУР

Один із двох російських патрульних кораблів, по якому Сили оборони вдарили вранці 14 вересня, – "Сергій Котов".

Джерело: Федоров у Telegram, джерела Української правди в ГУР

Деталі: Очільник Мінцифри Михайло Федоров показав відео атаки морського дрона на російський корабель. Українській правді у Головному управлінні розвідки підтверджують, що на відео – ураження патрульного корабля "Сергій Котов".

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Передісторія:

У четвер вранці Сили оборони завдали удари по двох російських патрульних кораблях у південно-західній частині Чорного моря.