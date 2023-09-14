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Сили оборони завдали удар по патрульному кораблю "Сергій Котов" – ГУР

"Українська правда"Четвер, 14 вересня 2023, 21:28
Сили оборони завдали удар по патрульному кораблю Сергій Котов – ГУР
Скриншот з відео. Telegram Fedorow

Один із двох російських патрульних кораблів, по якому Сили оборони вдарили вранці 14 вересня, – "Сергій Котов".

Джерело: Федоров у Telegram, джерела Української правди в ГУР

Деталі: Очільник Мінцифри Михайло Федоров показав відео атаки морського дрона на російський корабель. Українській правді у Головному управлінні розвідки підтверджують, що на відео – ураження патрульного корабля "Сергій Котов".

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Передісторія:

  • У четвер вранці Сили оборони завдали удари по двох російських патрульних кораблях у південно-західній частині Чорного моря.

 

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Теми: корабліЧорне морефлот
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