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Силы обороны нанесли удар по патрульному кораблю "Сергей Котов" – ГУР

"Украинская правда"Четверг, 14 сентября 2023, 21:28
Силы обороны нанесли удар по патрульному кораблю Сергей Котов – ГУР
Скриншот из видео. Telegram Fedorow

Один из двух российских патрульных кораблей, по которому Силы обороны ударили утром 14 сентября, – "Сергей Котов".

Источник: Федоров в Telegram, источник Украинской правды в ГУР

Детали: Глава Минцифры Михаил Федоров показал видео атаки морского дрона на российский корабль. Украинской правде в Главном управлении разведки подтверждают, что на видео – поражение патрульного корабля "Сергей Котов".

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Предыстория:

  • В четверг утром Силы обороны нанесли удары по двум российским патрульным кораблям в юго-западной части Черного моря.

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Темы: кораблиЧерное морефлот
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