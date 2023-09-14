Силы обороны нанесли удар по патрульному кораблю "Сергей Котов" – ГУР

Один из двух российских патрульных кораблей, по которому Силы обороны ударили утром 14 сентября, – "Сергей Котов".

Источник: Федоров в Telegram, источник Украинской правды в ГУР

Детали: Глава Минцифры Михаил Федоров показал видео атаки морского дрона на российский корабль. Украинской правде в Главном управлении разведки подтверждают, что на видео – поражение патрульного корабля "Сергей Котов".

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Предыстория:

В четверг утром Силы обороны нанесли удары по двум российским патрульным кораблям в юго-западной части Черного моря.