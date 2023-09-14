ЗМІ: Зеленський планує зустрітися з Байденом та відвідати Генасамблею ООН
Четвер, 14 вересня 2023, 22:04
Президент України Володимир Зеленський планує наступного тижня відвідати Генасамблею ООН у Нью-Йорку та зустрітися з президентом США Джо Байденом.
Джерело: NBC News із посиланням на високопоставленого українського чиновника
Деталі: За даними видання, поки що невідомо, чи відбудеться зустріч Байдена і Зеленського в Нью-Йорку чи в Білому домі. Білий дім відмовився від коментарів.
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Передісторія:
- 20 лютого 2023 року президент США Джо Байден приїхав до Києва. На зустрічі з Зеленським обговорювали, як США та союзники можуть найефективніше допомогти Україні в боротьбі за свободу та незалежність.