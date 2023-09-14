ЗМІ: Зеленський планує зустрітися з Байденом та відвідати Генасамблею ООН

Президент України Володимир Зеленський планує наступного тижня відвідати Генасамблею ООН у Нью-Йорку та зустрітися з президентом США Джо Байденом.

Джерело: NBC News із посиланням на високопоставленого українського чиновника

Деталі: За даними видання, поки що невідомо, чи відбудеться зустріч Байдена і Зеленського в Нью-Йорку чи в Білому домі. Білий дім відмовився від коментарів.

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