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ЗМІ: Зеленський планує зустрітися з Байденом та відвідати Генасамблею ООН

"Українська правда"Четвер, 14 вересня 2023, 22:04
ЗМІ: Зеленський планує зустрітися з Байденом та відвідати Генасамблею ООН
фото Getty Images

Президент України Володимир Зеленський планує наступного тижня відвідати Генасамблею ООН у Нью-Йорку та зустрітися з президентом США Джо Байденом.

Джерело: NBC News із посиланням на високопоставленого українського чиновника

Деталі: За даними видання, поки що невідомо, чи відбудеться зустріч Байдена і Зеленського в Нью-Йорку чи в Білому домі. Білий дім відмовився від коментарів.

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Передісторія:

  • 20 лютого 2023 року президент США Джо Байден приїхав до Києва. На зустрічі з Зеленським обговорювали, як США та союзники можуть найефективніше допомогти Україні в боротьбі за свободу та незалежність. 

Теми: ЗеленськийБайденСША
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