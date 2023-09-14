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СМИ: Зеленский планирует встретиться с Байденом и посетить Генассамблею ООН

"Украинская правда"Четверг, 14 сентября 2023, 22:04
СМИ: Зеленский планирует встретиться с Байденом и посетить Генассамблею ООН
фото Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский планирует на следующей неделе посетить Генассамблею ООН в Нью-Йорке и встретиться с президентом США Джо Байденом.

Источник: NBC News со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника

Детали: По данным издания, пока неизвестно, состоится ли встреча Байдена и Зеленского в Нью-Йорке или Белом доме. Белый дом отказался от комментариев.

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Предыстория:

  • 20 февраля 2023 года президент США Джо Байден приехал в Киев. На встрече с Зеленским обсуждали, как США и союзники могут эффективно помочь Украине в борьбе за свободу и независимость.

Темы: ЗеленскийБайденСША
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