СМИ: Зеленский планирует встретиться с Байденом и посетить Генассамблею ООН
Четверг, 14 сентября 2023, 22:04
Президент Украины Владимир Зеленский планирует на следующей неделе посетить Генассамблею ООН в Нью-Йорке и встретиться с президентом США Джо Байденом.
Источник: NBC News со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника
Детали: По данным издания, пока неизвестно, состоится ли встреча Байдена и Зеленского в Нью-Йорке или Белом доме. Белый дом отказался от комментариев.
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Предыстория:
- 20 февраля 2023 года президент США Джо Байден приехал в Киев. На встрече с Зеленским обсуждали, как США и союзники могут эффективно помочь Украине в борьбе за свободу и независимость.