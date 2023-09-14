СМИ: Зеленский планирует встретиться с Байденом и посетить Генассамблею ООН

Президент Украины Владимир Зеленский планирует на следующей неделе посетить Генассамблею ООН в Нью-Йорке и встретиться с президентом США Джо Байденом.

Источник: NBC News со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника

Детали: По данным издания, пока неизвестно, состоится ли встреча Байдена и Зеленского в Нью-Йорке или Белом доме. Белый дом отказался от комментариев.

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