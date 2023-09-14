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Зеленський анонсував створення військового омбудсмена

"Українська правда"Четвер, 14 вересня 2023, 23:01
Зеленський анонсував створення військового омбудсмена
Фото - ОП

Володимир Зеленський 14 вересня анонсував створення нової інституції – військового омбудсмена, яка допоможе захищати права військових. 

Джерело: звернення Зеленського 14 вересня

Пряма мова: "Сьогодні ж відзначу спільну роботу Рустема Умєрова з уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцeм щодо такої нової інституції, як військовий омбудсмен. Це справді потрібно. Потрібно, щоб була потужна система правозахисту воїнів у самому секторі оборони".

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Деталі: Зеленський відзначив відкриття в Україні польового офісу Міжнародного кримінального суду. Зазначив, що є повна співпраця з між Офісом Генерального прокурора, всіма українськими правоохоронними інституціями та Міжнародним кримінальним судом. Це допоможе наблизити відповідальність за російські злочини війни. В Україні запрацював польовий офіс і це найбільше представництво суду за межами Гааги.

Передісторія:

  • 9 вересня новопризначений міністр оборони України Рустем Умєров анонсував імовірне введення нової посади – військового омбудсмена, яка займатиметься військовими потребами.

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Теми: омбудсменЗеленський
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