Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский анонсировал создание военного омбудсмена

"Украинская правда"Четверг, 14 сентября 2023, 23:01
Зеленский анонсировал создание военного омбудсмена
Фото - ОП

Владимир Зеленский 14 сентября анонсировал создание нового института – военного омбудсмена, который поможет защищать права военных.

Источник: обращение Зеленского 14 сентября

Прямая речь: "Сегодня же отмечу совместную работу Рустема Умерова с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Дмитрием Лубинцем относительно такого нового института, как военный омбудсмен. Это действительно нужно. Нужно, чтобы была мощная система правозащиты воинов в самом секторе обороны".

Реклама:

Детали: Зеленский отметил открытие в Украине полевого офиса Международного уголовного суда. Он отметил, что есть полное сотрудничество между Офисом Генерального прокурора, всеми украинскими правоохранительными институтами и Международным уголовным судом. Это поможет приблизить ответственность за русские преступления войны. В Украине заработал полевой офис и это крупнейшее представительство суда за пределами Гааги.

Предыстория:

  • 9 сентября новоназначенный министр обороны Украины Рустем Умеров анонсировал вероятное введение новой должности – военного омбудсмена, которая будет заниматься военными нуждами.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: омбудсменЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоВ сети появились спутниковые снимки горящего штаба Черноморского флота

видеоВ Севастополе новая ракетная атака: воет сирена, оккупанты призывают людей искать укрытия

Хакеры сломали российскую базу с данными о сотнях миллионов авиаперелетов

Буданов: В результате атаки на штаб ЧФ РФ в Севастополе погибло 9 человек

Люди не готовы тратить деньги на что-то другое, кроме оружия – Зеленский о выборах

Трюдо: Канада присоединится к обучению украинцев на F-16

Все новости...
омбудсмен
Лубинец: Не должно быть "ограниченно годных", они могут служить в IT-войсках
Умеров хочет ввести новую должность – военного омбудсмена
Омбудсмен поделился впечатлениями от проверки ВВК: За деньги - "имеешь одну почку"
Последние новости
11:15
ВСУ прорвали оборону россиян в Вербовом - Тарнавский
11:11
Кабмин упростил требования для открытия аптек в селах
11:08
Президент Грузии отказалась лишать гражданства экс-генпрокурора с паспортом РФ
10:51
Нацбанк за неделю продал более 823 миллионов долларов из резервов
10:39
фото, видеоВ сети появились спутниковые снимки горящего штаба Черноморского флота
10:32
В Полтавском ГОКе Жеваго подтвердили вручение подозрения председателю правления
10:24
В армии РФ, что воюет в Украине, высокая текучесть кадров – разведка Британии
10:20
Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил источник углерода на одном из спутников Юпитера
10:10
Сийярто сказал, что Лавров хочет мирных переговоров
09:56
видеоВ Севастополе новая ракетная атака: воет сирена, оккупанты призывают людей искать укрытия
Все новости...
Реклама: