Зеленский анонсировал создание военного омбудсмена

Владимир Зеленский 14 сентября анонсировал создание нового института – военного омбудсмена, который поможет защищать права военных.

Источник: обращение Зеленского 14 сентября

Прямая речь: "Сегодня же отмечу совместную работу Рустема Умерова с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Дмитрием Лубинцем относительно такого нового института, как военный омбудсмен. Это действительно нужно. Нужно, чтобы была мощная система правозащиты воинов в самом секторе обороны".

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Детали: Зеленский отметил открытие в Украине полевого офиса Международного уголовного суда. Он отметил, что есть полное сотрудничество между Офисом Генерального прокурора, всеми украинскими правоохранительными институтами и Международным уголовным судом. Это поможет приблизить ответственность за русские преступления войны. В Украине заработал полевой офис и это крупнейшее представительство суда за пределами Гааги.

Предыстория:

9 сентября новоназначенный министр обороны Украины Рустем Умеров анонсировал вероятное введение новой должности – военного омбудсмена, которая будет заниматься военными нуждами.