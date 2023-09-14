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У 31 населеному пункті Херсонщини введуть обов’язкову евакуацію дітей

"Українська правда"Четвер, 14 вересня 2023, 23:40
У 31 населеному пункті Херсонщини введуть обов’язкову евакуацію дітей
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО - НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ

На Раді оборони Херсонщини ухвалили рішення про обов’язкову евакуацію родин з дітьми з населених пунктів, які постійно обстрілює Росія.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Деталі: Йдеться про Веселе, Берислав, Новоберислав, Зміївку, Червоний Маяк, Тягинку, Львове, Ольгівку, Бургунку, Миколаївку, Одрадокам’янку, Милове, Качкарівку, Дудчани, Новокаїри, Золоту Балку, Михайлівку, Гаврилівку, Осокорківку, Микільське, Понятівку, Токарівку, Білозерку, Берегове, Велетенське, Дніпровське, Антонівку, Садове, Комишани, Зимівник і Приозерне.

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Прокудін заявив також, що в області синхронізують комендантську годину зі світловим днем. Відтепер її період – з 20:00 до 6:00.

Також голова ОВА анонсував рішення щодо оборони області, втім деталей не уточнював.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Внаслідок нічного обстрілу села Новодмитрівка Херсонської області 14 вересня загинув 6-річний хлопчик та дістав поранення його 13-річний брат, також поранені троє сусідів, які намагались допомогти дітям, але потрапили під повторний обстріл.

Теми: Херсонська областьевакуаціядітивійна
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