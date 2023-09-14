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В 31 населенном пункте Херсона введут обязательную эвакуацию детей

"Украинская правда"Четверг, 14 сентября 2023, 23:40
В 31 населенном пункте Херсона введут обязательную эвакуацию детей
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО - НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ УКРАИНЫ

На Совете обороны Херсонской области приняли решение об обязательной эвакуации семей с детьми из населенных пунктов, постоянно обстреливаемых Россией.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин

Детали: Речь идет о Веселом, Бериславе, Новобериславе, Змиевке, Красном Маяке, Тягинке, Львовом, Ольговке, Бургунке, Николаевке, Одрадокаменке, Миловом, Качкаровке, Дудчанах, Новокаирах, Золотой Балке, Михайловке, Гавриловке, Осокаравку, Белозерку, Берегово, Громадное, Днепровское, Антоновку, Садовое, Камышаны, Зимовник и Приозерное.

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Прокудин заявил также, что в области синхронизируют комендантский час со световым днем. Теперь ее период – с 20:00 до 6:00.

Также глава ОВА анонсировал решение по обороне области, однако деталей не уточнял.

Предистория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В результате ночного обстрела села Новодмитровка Херсонской области 14 сентября погиб 6-летний мальчик и получил ранения его 13-летний брат, также ранены трое соседей, которые пытались помочь детям, но попали под повторный обстрел.

Темы: Херсонская областьэвакуациядетивойна
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