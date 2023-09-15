Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Українські пілоти у вересні розпочнуть мовну підготовку на авіабазі в Техасі

"Українська правда"П'ятниця, 15 вересня 2023, 00:22
Українські пілоти у вересні розпочнуть мовну підготовку на авіабазі в Техасі
Фото: airdatanews

Українські пілоти, а також технічний персонал, які навчатимуться в США керувати та обслуговувати літаки F-16, вже в вересні розпочнуть займатися мовною підготовкою на авіабазі в Техасі.

Джерело: заступниця прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх, "Укрінформ"

Деталі: За словами представниці Міноборони США, мовна підготовка повинна  розпочатися цього місяця.

Реклама:

Вона зазначила, що поки не може анонсувати конкретної дати, коли почнуться ці навчання.

Нагадаємо, у серпні речник Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що США почнуть навчання українських пілотів і технічних фахівців на літаках F-16 у жовтні на авіабазі Морріс Нацгвардії США в штаті Арізона

Перед цим українські військові мають пройти підготовку з англійської мови на авіабазі Лекленд в штаті Техас.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Наприкінці серпня США заявили, що готові приєднатися до підготовки українських пілотів для винищувачів F-16, якщо європейські союзники не встигатимуть з проведенням навчання.

Теми: СШАвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна отримала 1,25 мільярда доларів гранту від США

Ворог знову почав бити по енергетичних об’єктах: наслідки атаки

відеоСпецоперація у Криму: СБУ та ВМС завдали потужного удару по аеродрому "Саки"

відео, фотоУ Черкасах уламки ракети впали на будівлю готелю та ринок, є постраждалі

фото, оновлено від 06:15У трьох районах Києва впали уламки, рятувальники гасять пожежі, 7 постраждалих − мер

У Єревані почалась нова хвиля протестів після дій Азербайджану в Карабаху

Усі новини...
США
США обіцяють відповісти "належним чином" на вислання Росією двох своїх дипломатів
ЗМІ: Зеленський планує зустрітися з Байденом та відвідати Генасамблею ООН
Сину Байдена оголосили звинувачення: загрожує до 25 років ув’язнення
Останні новини
13:41
Німецький депутат назвав "ганьбою" заяву Моравецького про зброю для України
13:33
Українські бійці тримають трасу Бахмут – Горлівка під вогневим контролем
13:30
Польща буде змушена продовжити тимчасовий захист для українців – ЗМІ
13:27
Польща уточнила заяву про зброю для України: лише заздалегідь узгоджені поставки
13:25
фото, мапаНа початку великої війни ЗСУ підірвали на межі з Кримом два мости і кілька дамб
13:22
США закликали JPMorgan "набратися терпіння", перш ніж припинити обробку платежів Росії за зерно
13:18
З наближенням холодів РФ може відновити удари по енергооб'єктах України – Повітряні сили
13:09
Сумський завод ім. Фрунзе постачав до Росії насоси для атомних станцій "Росатому" - СБУ
13:06
фотоЙдуть обшуки у посадовця Міноборони, який наживався на продуктах для військових – джерело
13:03
У Нагірному Карабаху вбили заступника командира "миротворців" РФ: Алієв перепросив Путіна
Усі новини...
Реклама: