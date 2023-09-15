Українські пілоти у вересні розпочнуть мовну підготовку на авіабазі в Техасі

Українські пілоти, а також технічний персонал, які навчатимуться в США керувати та обслуговувати літаки F-16, вже в вересні розпочнуть займатися мовною підготовкою на авіабазі в Техасі.

Джерело: заступниця прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх, "Укрінформ"

Деталі: За словами представниці Міноборони США, мовна підготовка повинна розпочатися цього місяця.

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Вона зазначила, що поки не може анонсувати конкретної дати, коли почнуться ці навчання.

Нагадаємо, у серпні речник Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що США почнуть навчання українських пілотів і технічних фахівців на літаках F-16 у жовтні на авіабазі Морріс Нацгвардії США в штаті Арізона

Перед цим українські військові мають пройти підготовку з англійської мови на авіабазі Лекленд в штаті Техас.

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