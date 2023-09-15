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Украинские пилоты в сентябре начнут языковую подготовку на авиабазе в Техасе

"Украинская правда"Пятница, 15 сентября 2023, 00:22
Украинские пилоты в сентябре начнут языковую подготовку на авиабазе в Техасе
Фото: airdatanews

Украинские пилоты, а также технический персонал, которые будут учиться в США управлять и обслуживать самолеты F-16, уже в сентябре начнут заниматься языковой подготовкой на авиабазе в Техасе.

Источник: заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, "Укринформ"

Детали: По словам представительницы Минобороны США, языковая подготовка должна начаться в этом месяце.

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Она отметила, что пока не может анонсировать конкретной даты, когда начнутся эти учения.

Напомним, в августе представитель Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что США начнут обучение украинских пилотов и технических специалистов на самолетах F-16 в октябре на авиабазе Моррис Нацгвардии США в штате Аризона

Перед этим украинские военные должны пройти подготовку по английскому языку на авиабазе Лекленд в штате Техас.

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Предыстория: 

В конце августа США заявили, что готовы присоединиться к подготовке украинских пилотов для истребителей F-16, если европейские союзники не будут успевать с проведением обучения.

Темы: СШАвойна
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