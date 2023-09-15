Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украинские пилоты в сентябре начнут языковую подготовку на авиабазе в Техасе

"Украинская правда"Пятница, 15 сентября 2023, 00:22
Украинские пилоты в сентябре начнут языковую подготовку на авиабазе в Техасе
Фото: airdatanews

Украинские пилоты, а также технический персонал, которые будут учиться в США управлять и обслуживать самолеты F-16, уже в сентябре начнут заниматься языковой подготовкой на авиабазе в Техасе.

Источник: заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, "Укринформ"

Детали: По словам представительницы Минобороны США, языковая подготовка должна начаться в этом месяце.

Реклама:

Она отметила, что пока не может анонсировать конкретной даты, когда начнутся эти учения.

Напомним, в августе представитель Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что США начнут обучение украинских пилотов и технических специалистов на самолетах F-16 в октябре на авиабазе Моррис Нацгвардии США в штате Аризона

Перед этим украинские военные должны пройти подготовку по английскому языку на авиабазе Лекленд в штате Техас.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: 

В конце августа США заявили, что готовы присоединиться к подготовке украинских пилотов для истребителей F-16, если европейские союзники не будут успевать с проведением обучения.

Темы: СШАвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Все новости...
США
США обещают ответить "надлежащим образом" на высылку Россией двух своих дипломатов
СМИ: Зеленский планирует встретиться с Байденом и посетить Генассамблею ООН
Сыну Байдена объявили обвинения: грозит до 25 лет заключения
Последние новости
10:16
В Сербии проводят перевыборы на 30 избирательных участках
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
10:04
Сын должен появиться на свет 24 февраля. История военных, которые встретили любовь на войне
09:38
Минобороны РФ заявило о попытке атаковать Крым беспилотным катером
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
Все новости...
Реклама: