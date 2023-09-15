Украинские пилоты в сентябре начнут языковую подготовку на авиабазе в Техасе

Украинские пилоты, а также технический персонал, которые будут учиться в США управлять и обслуживать самолеты F-16, уже в сентябре начнут заниматься языковой подготовкой на авиабазе в Техасе.

Источник: заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, "Укринформ"

Детали: По словам представительницы Минобороны США, языковая подготовка должна начаться в этом месяце.

Реклама:

Она отметила, что пока не может анонсировать конкретной даты, когда начнутся эти учения.

Напомним, в августе представитель Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что США начнут обучение украинских пилотов и технических специалистов на самолетах F-16 в октябре на авиабазе Моррис Нацгвардии США в штате Аризона

Перед этим украинские военные должны пройти подготовку по английскому языку на авиабазе Лекленд в штате Техас.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

В конце августа США заявили, что готовы присоединиться к подготовке украинских пилотов для истребителей F-16, если европейские союзники не будут успевать с проведением обучения.