Украинские пилоты в сентябре начнут языковую подготовку на авиабазе в Техасе
Украинские пилоты, а также технический персонал, которые будут учиться в США управлять и обслуживать самолеты F-16, уже в сентябре начнут заниматься языковой подготовкой на авиабазе в Техасе.
Источник: заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, "Укринформ"
Детали: По словам представительницы Минобороны США, языковая подготовка должна начаться в этом месяце.
Она отметила, что пока не может анонсировать конкретной даты, когда начнутся эти учения.
Напомним, в августе представитель Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что США начнут обучение украинских пилотов и технических специалистов на самолетах F-16 в октябре на авиабазе Моррис Нацгвардии США в штате Аризона
Перед этим украинские военные должны пройти подготовку по английскому языку на авиабазе Лекленд в штате Техас.
Предыстория:
В конце августа США заявили, что готовы присоединиться к подготовке украинских пилотов для истребителей F-16, если европейские союзники не будут успевать с проведением обучения.