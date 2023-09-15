У Лівії від повеней загинуло 11 тисяч людей, ще 10 зникло безвісти

Кількість загиблих внаслідок повеней на сході Лівії перевищила 11 тисяч людей.

Джерело: лівійський Червоний Півмісяць, "Інтерфакс-Україна"

Деталі: За даними лівійської організації "Червоного півмісяця", підтверджено загибель 11 300 осіб унаслідок катастрофи, спричиненої обваленням двох дамб під час шторму "Даніель". Ще близько 10 тис. осіб вважаються зниклими безвісти.

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Зазначається, що тисячі загиблих були поховані в братських могилах. Влада портового міста Дерна, яке найбільше постраждало, вважає, що кількість жертв може сягнути 20 тис. осіб.

На тлі тисяч загиблих у країні наростає невдоволення діями влади, один із представників ООН закликав до термінового розслідування причин, чому не запобігли масовій загибелі людей.

Рятувальні роботи та операції з вилучення тіл загиблих ускладнені через хаотичний конфлікт у країні, розділеній між ворогуючими східними і західними адміністраціями.

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Глава Всесвітньої метеорологічної організації ООН (ВМО) заявив, що величезних жертв можна було б уникнути, якби в Лівії, яка вже понад десятиліття є державою, що не відбулася, діяло метеорологічне агентство.

Зазначається, "Якби там була нормально працююча метеорологічна служба, то вона могла б випускати попередження. Органи управління надзвичайними ситуаціями змогли б провести евакуацію".

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