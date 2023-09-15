У Лівії від повеней загинуло 11 тисяч людей, ще 10 зникло безвісти
Кількість загиблих внаслідок повеней на сході Лівії перевищила 11 тисяч людей.
Джерело: лівійський Червоний Півмісяць, "Інтерфакс-Україна"
Деталі: За даними лівійської організації "Червоного півмісяця", підтверджено загибель 11 300 осіб унаслідок катастрофи, спричиненої обваленням двох дамб під час шторму "Даніель". Ще близько 10 тис. осіб вважаються зниклими безвісти.
Зазначається, що тисячі загиблих були поховані в братських могилах. Влада портового міста Дерна, яке найбільше постраждало, вважає, що кількість жертв може сягнути 20 тис. осіб.
На тлі тисяч загиблих у країні наростає невдоволення діями влади, один із представників ООН закликав до термінового розслідування причин, чому не запобігли масовій загибелі людей.
Рятувальні роботи та операції з вилучення тіл загиблих ускладнені через хаотичний конфлікт у країні, розділеній між ворогуючими східними і західними адміністраціями.
Глава Всесвітньої метеорологічної організації ООН (ВМО) заявив, що величезних жертв можна було б уникнути, якби в Лівії, яка вже понад десятиліття є державою, що не відбулася, діяло метеорологічне агентство.
Зазначається, "Якби там була нормально працююча метеорологічна служба, то вона могла б випускати попередження. Органи управління надзвичайними ситуаціями змогли б провести евакуацію".
Передісторія:
- Раніше шторм Даніель вирував у Греції, де після потужних злив у середу почалися повені. У деяких районах за 12 годин випало вдвічі більше середньорічної норми опадів, зокрема в Афінах.
- Жителі деяких сіл були змушені рятуватися на дахах, тому що будинки майже повністю пішли під воду.
- 11 вересня стало відомо, що кількість підтверджених смертей від нещодавньої повені в центральній Греції зросла до 15 після того, як у неділю були знайдені тіла чотирьох людей, які раніше вважалися зниклими безвісти.
- 13 вересня понад 5 000 людей вважалися загиблими і 10 000 зниклими безвісти після того, як зливи на північному сході Лівії спричинили руйнування двох дамб, що призвело до припливу води в уже затоплені райони.