В Ливии от наводнений погибло 11 тысяч человек, еще 10 пропало без вести

Количество погибших в результате наводнений на востоке Ливии превысило 11 тысяч человек.

Источник: ливийский Красный Полумесяц, "Интерфакс-Украина"

Детали: По данным ливийской организации "Красного полумесяца", подтверждена гибель 11 300 человек в результате катастрофы, вызванной обрушением двух дамб во время шторма "Даниэль". Еще около 10 тыс. человек считаются пропавшими без вести.

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Отмечается, что тысячи погибших были похоронены в братских могилах. Власти портового города Дерна, который больше всего пострадал, считают, что количество жертв может достичь 20 тыс. человек.

На фоне тысяч погибших в стране нарастает недовольство действиями властей, один из представителей ООН призвал к срочному расследованию причин, почему не предотвратили массовую гибель людей.

Спасательные работы и операции по извлечению тел погибших затруднены из-за хаотичного конфликта в стране, разделенной между враждующими восточными и западными администрациями.

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Глава Всемирной метеорологической организации ООН (ВМО) заявил, что огромных жертв можно было бы избежать, если бы в Ливии, которая уже более десятилетия является несостоявшимся государством, действовало метеорологическое агентство.

Отмечается, "Если бы там была нормально работающая метеорологическая служба, то она могла бы выпускать предупреждения. Органы управления чрезвычайными ситуациями смогли бы провести эвакуацию".

Предыстория:

Ранее шторм Даниэль бушевал в Греции, где после мощных ливней в среду начались наводнения. В некоторых районах за 12 часов выпало вдвое больше среднегодовой нормы осадков, в частности в Афинах.

Жители некоторых сел были вынуждены спасаться на крышах, потому что дома почти полностью ушли под воду.

11 сентября стало известно, что количество подтвержденных смертей от недавнего наводнения в центральной Греции возросло до 15 после того, как в воскресенье были найдены тела четырех человек, которые ранее считались пропавшими без вести.