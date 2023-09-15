Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Ливии от наводнений погибло 11 тысяч человек, еще 10 пропало без вести

"Украинская правда"Пятница, 15 сентября 2023, 06:48
В Ливии от наводнений погибло 11 тысяч человек, еще 10 пропало без вести
Последствия наводнения в Ливии, фото cnn.com

Количество погибших в результате наводнений на востоке Ливии превысило 11 тысяч человек.

Источник: ливийский Красный Полумесяц, "Интерфакс-Украина"

Детали: По данным ливийской организации "Красного полумесяца", подтверждена гибель 11 300 человек в результате катастрофы, вызванной обрушением двух дамб во время шторма "Даниэль". Еще около 10 тыс. человек считаются пропавшими без вести.

Реклама:

Отмечается, что тысячи погибших были похоронены в братских могилах. Власти портового города Дерна, который больше всего пострадал, считают, что количество жертв может достичь 20 тыс. человек.

На фоне тысяч погибших в стране нарастает недовольство действиями властей, один из представителей ООН призвал к срочному расследованию причин, почему не предотвратили массовую гибель людей.

Спасательные работы и операции по извлечению тел погибших затруднены из-за хаотичного конфликта в стране, разделенной между враждующими восточными и западными администрациями.

ВИДЕО ДНЯ

Глава Всемирной метеорологической организации ООН (ВМО) заявил, что огромных жертв можно было бы избежать, если бы в Ливии, которая уже более десятилетия является несостоявшимся государством, действовало метеорологическое агентство.

Отмечается, "Если бы там была нормально работающая метеорологическая служба, то она могла бы выпускать предупреждения. Органы управления чрезвычайными ситуациями смогли бы провести эвакуацию".

Предыстория:

  • Ранее шторм Даниэль бушевал в Греции, где после мощных ливней в среду начались наводнения. В некоторых районах за 12 часов выпало вдвое больше среднегодовой нормы осадков, в частности в Афинах.
  • Жители некоторых сел были вынуждены спасаться на крышах, потому что дома почти полностью ушли под воду.
  • 11 сентября стало известно, что количество подтвержденных смертей от недавнего наводнения в центральной Греции возросло до 15 после того, как в воскресенье были найдены тела четырех человек, которые ранее считались пропавшими без вести.
  • Более 5 000 человек считаются погибшими и 10 000 пропавшими без вести после того, как ливни на северо-востоке Ливии вызвали разрушение двух дамб, что привело к приливу воды в уже затопленные районы.

Темы: Ливия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоВ сети появились спутниковые снимки горящего штаба Черноморского флота

видеоВ Севастополе новая ракетная атака: воет сирена, оккупанты призывают людей искать укрытия

Хакеры сломали российскую базу с данными о сотнях миллионов авиаперелетов

Буданов: В результате атаки на штаб ЧФ РФ в Севастополе погибло 9 человек

Люди не готовы тратить деньги на что-то другое, кроме оружия – Зеленский о выборах

Трюдо: Канада присоединится к обучению украинцев на F-16

Все новости...
Ливия
Наводнения и обвал дамб в Ливии: СМИ сообщают о более 5 тысячах погибших
В Ливии из-за прорыва дамбы от наводнения погибли по меньшей мере 2 тысячи человек
К берегу Ливии прибило сотни пачек гашиша с портретами Путина
Последние новости
11:15
ВСУ прорвали оборону россиян в Вербовом - Тарнавский
11:11
Кабмин упростил требования для открытия аптек в селах
11:08
Президент Грузии отказалась лишать гражданства экс-генпрокурора с паспортом РФ
10:51
Нацбанк за неделю продал более 823 миллионов долларов из резервов
10:39
фото, видеоВ сети появились спутниковые снимки горящего штаба Черноморского флота
10:32
В Полтавском ГОКе Жеваго подтвердили вручение подозрения председателю правления
10:24
В армии РФ, что воюет в Украине, высокая текучесть кадров – разведка Британии
10:20
Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил источник углерода на одном из спутников Юпитера
10:10
Сийярто сказал, что Лавров хочет мирных переговоров
09:56
видеоВ Севастополе новая ракетная атака: воет сирена, оккупанты призывают людей искать укрытия
Все новости...
Реклама: