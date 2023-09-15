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ЗСУ штурмом взяли Андріївку і мають успіх поблизу Кліщіївки на Донеччині − Генштаб

Ірина БалачукП'ятниця, 15 вересня 2023, 07:19
ЗСУ штурмом взяли Андріївку і мають успіх поблизу Кліщіївки на Донеччині − Генштаб
Кліщіївка та Андріївка на мапі. Скриншот з deepstatemap.live

Збройні сили України в ході штурмових дій взяли під контроль Андріївку, продовжують наступ і мають частковий успіх в районі Кліщіївки на Донеччині.  

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Дослівно Генштаб: "В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Бахмутському напрямку окупанти не полишають спроб прорвати оборону ЗСУ в районі Богданівки. У свою чергу Сили оборони в ході наступальних дій мали частковий успіх в районі Кліщіївки. В ході штурмових дій оволоділи Андріївкою Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах".

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Деталі: В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському та Мар’їнському напрямках загарбники вели безуспішні наступальні дії в районах Ласточкиного та Авдіївки Донецької області. Минулої доби вороги здійснили близько 10 невдалих спроб витіснити українські підрозділи із займаних позицій. Крім того, всі атаки росіян в районі Мар’їнки Донецької області обернулися для них значними втратами як у живій силі, так і в техніці.

На Шахтарському напрямку українські воїни утримують ініціативу, тиснуть на ворога, проводять штурмові дії та відвойовують нашу землю.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, в районі с. Вербове Запорізької області завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці.

ВІДЕО ДНЯ

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади забезпечення та наносити успішне ураження по тилах противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії та безпілотних систем уразили 1 пункт управління, 3 зенітно-ракетних комплекси, 5 артилерійським засобам, 1 склад боєприпасів противника.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни утримують війська для прикриття державного кордону, проводять активну диверсійну діяльність у прикордонних районах, щоб не допустити перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Загалом минулої доби на фронті відбулося 25 бойових зіткнень.

Ворог завдав 2 ракетних та 59 авіаційних ударів, здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях українських військ, так і по цивільних об’єктах. Також, 14 вересня окупанти атакували Україну 22 дронами-камікадзе типу "Shahed-136/131", з яких 17 було знищено засобами протиповітряної оборони України.  

Авіаційних ударів зазнали населені пункти Стрілеча, Плетенівка, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківської області; Надія, Новоєгорівка Луганської області; Кліщіївка, Красногорівка, Водяне, Пречистівка, Новомайорське, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка та Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Передісторія:

  • 14 вересня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Сили оборони на Бахмутському напрямку звільнили населений пункт Андріївка, але тоді командування 3-ої окремої штурмової бригади офіційно спростувало цю інформацію, назвавши її хибною та передчасною. захисники повідомили, що тривають серйозні і важкі бої в районах Кліщіївки та Андріївки. 
  • Згодом Маляр цю ситуацію пояснила "комунікаційним збоєм між декількома джерелами інформації, які доповідають безпосередньо з місця подій".

Теми: контрнаступвійнаГенштабДонецька область
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