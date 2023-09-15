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ВСУ штурмом взяли Андреевку и имеют успех вблизи Клищеевки в Донецкой области − Генштаб

Ирина БалачукПятница, 15 сентября 2023, 07:19
ВСУ штурмом взяли Андреевку и имеют успех вблизи Клищеевки в Донецкой области − Генштаб
Клещеевка и Андреевка на карте. Скриншот с deepstatemap.live

Вооруженные силы Украины в ходе штурмовых действий взяли под контроль Андреевку, продолжают наступление и имеют частичный успех в районе Клищеевки в Донецкой области.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Дословно Генштаб: "В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Бахмутском направлении оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону ВСУ в районе Богдановки. В свою очередь Силы обороны в ходе наступательных действий имели частичный успех в районе Клещеевки. В ходе штурмовых действий овладели Андреевкой Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах".

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Детали: В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском и Марьинском направлениях захватчики вели безуспешные наступательные действия в районах Ласточкино и Авдеевки Донецкой области. За прошедшие сутки враги совершили около 10 неудачных попыток вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций. Кроме того, все атаки россиян в районе Марьинки Донецкой области обернулись для них значительными потерями как в живой силе, так и в технике.

На Шахтерском направлении украинские воины удерживают инициативу, давят на врага, проводят штурмовые действия и отвоевывают нашу землю.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, в районе с.Вербовое Запорожской области наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике.

ВИДЕО ДНЯ

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады обеспечения и наносить успешное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем поразили 1 пункт управления, 3 зенитно-ракетных комплекса, 5 артиллерийским средствам, 1 склад боеприпасов противника.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях россияне удерживают войска для прикрытия государственной границы, проводят активную диверсионную деятельность в приграничных районах, чтобы не допустить переброски украинских войск на угрожающие направления, наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Всего за прошедшие сутки на фронте произошло 25 боевых столкновений.

Враг нанес 2 ракетных и 59 авиационных ударов, совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям украинских войск, так и по гражданским объектам. Также, 14 сентября оккупанты атаковали Украину 22 дронами-камикадзе типа "Shahed-136/131", из которых 17 были уничтожены средствами противовоздушной обороны Украины.   

Авиационным ударам подверглись населенные пункты Стрелечья, Плетеневка, Степная Новоселовка, Котляровка Харьковской области; Надежда, Новоегоровка Луганской области; Клещеевка, Красногоровка, Водяное, Пречистовка, Новомайорское, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка и Роботино Запорожской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 100 населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Предыстория:

  • 14 сентября заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Силы обороны на Бахмутском направлении освободили населенный пункт Андреевка, командование 3-й отдельной штурмовой бригады официально опровергло эту информацию, назвав ее ложной и преждевременной. Защитники сообщили, что продолжаются серьезные и тяжелые бои в районах Клещеевки и Андреевки.  
  • Позже Маляр эту ситуацию объяснила "коммуникационным сбоем между несколькими источниками информации, которые докладывают непосредственно с места событий".

Темы: контрнаступлениевойнаГенштабДонецкая область
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