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СБУ прийшла з обшуками до Шуфрича: підозрюють у держзраді − джерела

"Українська правда"П'ятниця, 15 вересня 2023, 08:59
СБУ прийшла з обшуками до Шуфрича: підозрюють у держзраді − джерела
фото, надане УП джерелом

У п'ятницю 15 вересня Служба безпеки України прийшла з обшуками до народного депутата Нестора Шуфрича, обраного від забороненої нині проросійської партії ОПЗЖ.

Джерело: співрозмовники "Української правди" в правоохоронних органах

Деталі: За словами джерел УП, його підозрюють у державній зраді.

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За даними слідства, Шуфрич є співпрацював із співробітником ФСБ РФ та колишнім народним депутатом Володимиром Сівковичем.

"Українська правда" звернулася за коментарем до спецслужби.

Що передувало: Правоохоронці розслідують державну зраду колишнього заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича і ексначальника управління СБУ в Криму Олега Кулініча, які сприяли вторгненню РФ і намагались приховати від СБУ та керівництва України плани Росії щодо нападу.

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Теми: ШуфричСБУ
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