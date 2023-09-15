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СБУ пришла с обысками к Шуфричу: подозревают в госизмене − источники

"Украинская правда"Пятница, 15 сентября 2023, 08:59
СБУ пришла с обысками к Шуфричу: подозревают в госизмене − источники
фото, предоставленное УП источником

В пятницу 15 сентября Служба безопасности Украины пришла с обысками к народному депутату Нестору Шуфричу, избранного от запрещенной ныне пророссийской партии ОПЗЖ.

Источник: собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: По словам источников УП, его подозревают в государственной измене.

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По данным следствия, Шуфрич сотрудничал с сотрудником ФСБ РФ и бывшим народным депутатом Владимиром Сивковичем.

"Украинская правда" обратилась за комментарием в спецслужбу.

Что предшествовало: Правоохранители расследуют государственную измену бывшего заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича и экс-начальника управления СБУ в Крыму Олега Кулинича, которые способствовали вторжению РФ и пытались скрыть от СБУ и руководства Украины планы России по нападению.

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Темы: ШуфричСБУ
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