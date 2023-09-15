Россияне не могут усилить Херсонское направление, но строят оборону – Гуменюк

У российской армии не хватает резервов, чтобы ощутимо усилиться на Херсонском направлении, но она проводит ротацию сил и строит там "оборонительные рубежи".

Источник: руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона утром 15 сентября

Прямая речь: "Сейчас мы не наблюдаем создания критических ударных группировок в нашей зоне ответственности, но видим мощные маневры, они (россияне) пытаются заменять одни силы другими, пытаются перебрасывать дополнительные мощности на Запорожское направление.

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Хотели бы усилить и Херсонское, но пока таких критических резервов нет, хотя видим переформатирование группировок. Очевидно, они пытаются просчитать, какие направления для них будут максимально угрожающими".

Детали: По словам Гуменюк, фронт на Херсонщине не оголяется, но одни подразделения заменяют другими: более мощные штурмовые подразделения ставят на те направления, где есть угроза продвижения украинцев по суше.

Часть российских подразделений формируют оборонительные рубежи на Херсонщине, где они чувствуют угрозу.

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По словам Гуменюк, на днепровских островах, которые считают "серой зоной", идет контрбатарейная борьба. За минувшие сутки – "минус" 34 оккупанта, 3 пушки и 3 лодки.