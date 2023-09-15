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У Шуфрича при обшуку знайшли заборонену символіку РФ та ордени – джерело

Валентина РоманенкоП'ятниця, 15 вересня 2023, 11:14
У Шуфрича при обшуку знайшли заборонену символіку РФ та ордени – джерело
фото, надане УП джерелом

При обшуку в народного депутата Нестора Шуфрича, обраного від проросійської партії ОПЗЖ, СБУ знайшла заборонену російську символіку та нагороди.

Джерело: співрозмовник УП в СБУ

Деталі: Як свідчать фото, надані УП джерелом, у нардепа, якого перевіряють на причтеність до державної зради, виявили георгіївські стрічки, медалі та кітелі збройних сил РФ.

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За даними іншого джерела УП, вдома у Шуфрича знайшли ще й таку "галерею"

Що передувало: У п'ятницю 15 вересня стало відомо, що Служба безпеки України прийшла з обшуками до народного депутата Нестора Шуфрича, обраного від забороненої нині проросійської партії ОПЗЖ.

За словами джерел УП, його підозрюють у державній зраді.

За даними слідства, Шуфрич співпрацював із співробітником ФСБ РФ та колишнім народним депутатом Володимиром Сівковичем.

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Теми: ШуфричСБУ
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