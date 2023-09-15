У Шуфрича при обшуку знайшли заборонену символіку РФ та ордени – джерело
П'ятниця, 15 вересня 2023, 11:14
При обшуку в народного депутата Нестора Шуфрича, обраного від проросійської партії ОПЗЖ, СБУ знайшла заборонену російську символіку та нагороди.
Джерело: співрозмовник УП в СБУ
Деталі: Як свідчать фото, надані УП джерелом, у нардепа, якого перевіряють на причтеність до державної зради, виявили георгіївські стрічки, медалі та кітелі збройних сил РФ.
Реклама:
Що передувало: У п'ятницю 15 вересня стало відомо, що Служба безпеки України прийшла з обшуками до народного депутата Нестора Шуфрича, обраного від забороненої нині проросійської партії ОПЗЖ.
За словами джерел УП, його підозрюють у державній зраді.
За даними слідства, Шуфрич співпрацював із співробітником ФСБ РФ та колишнім народним депутатом Володимиром Сівковичем.
ВІДЕО ДНЯ